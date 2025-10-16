El Bocyl hace oficial los domingos y festivos de apertura de comercios en 2026 La consejera de Industria admitió este mismo mes de octubre que el calendario tiene objetivo «reactivar el comercio» en las fechas «más emblemáticas»

Tras la celebración del Consejo de Comercio de Castilla y León el pasado 1 de octubre en el que se hicieron públicos los domingos y festivos de apertura autorizada en la comunidad de cara al próximo año 2026, el Boletín Oficial de Castilla y León publicó la orden por la que se establece este calendario.

En total, se han fijado un total de diez fechas: el 4 y el 11 de enero (Navidad y el inicio de las rebajas de invierno); el 2 de abril (Jueves Santo); 28 de junio y el 5 de julio (inicio del periodo de rebajas estival); 15 de agosto (sábado); y el 8, 13, 20 y 27 de diciembre (campaña de Navidad).

Un objetivo marcado

Leticia García, consejera de Industria, Comercio y Empleo, reconoció que este calendario tiene como objetivo «reactivar el comercio» en las fechas «más emblemáticas» para el sector, como son las rebajas de verano o la Navidad, mientras que dejó claro que dichas fechas se fijaron de la mano del «consenso con las distintas organizaciones».

García, además, reconoció que esta propuesta recoge las fechas que, habitualmente, son las que tienen «mayor interés comercial», aunque aseguró que la importancia radica en «armonizar los intereses» de las grandes superficies, del pequeño comercio, del comercio de proximidad y del comercio alimentario. Y es que, la búsqueda se centra en fechas que «convengan a todos», recalcó.

El Decreto 82/2006, de 16 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Comercio de Castilla y León, señala en su artículo 6 que los domingos y días festivos de apertura autorizada serán fijados anualmente mediante Orden de la Consejería competente en materia de comercio en un número no inferior a diez, de acuerdo con el procedimiento y criterios marcados en ese artículo.

Se establece igualmente que en la elaboración del calendario se atenderá de forma prioritaria al atractivo comercial de esos días para los consumidores.

