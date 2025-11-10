leonoticias - Noticias de León y provincia

El ciervo dentro del aparcamiento de Zamora. Ical

Atrapan con dardos tranquilizantes al ciervo desorientado que entró en un aparcamiento del Casco Antiguo de Zamora

El animal presentaba varias heridas, probablemente sufridas durante su huida por la ciudad

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 10 de noviembre 2025, 09:42

El ciervo que entró la tarde del domingo 9 de noviembre en el aparcamiento de San Martín, en pleno Casco Antiguo de Zamora, fue sedado con dardos tranquilizantes y atrapado sin que el animal sufriera daño y sin que el suceso llegara a afectar a ninguna persona, según destacaron fuentes de la Concejalía de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora.

El cérvido entro hacia las 15.00 horas en el casco urbano de la ciudad y se desplazó por las calle Pisones y Doctor Fleming, para introducirse en el aparcamiento de San Martín. La Policía Nacional y la Policía Municipal bloquearon con sus vehículos el acceso al parking hasta que el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León determinaron la forma en la que se iba a capturar al animal.

Tras varias horas de trabajo, se logró dormir al animal con dardos tranquilizantes, con la ayuda de dos veterinarios, uno de ellos, de la cooperativa Cobadu y otro, de la Clínica Albéitar, que intervino en calidad de responsable del Centro de Recuperación de Animales Salvajes de Villaralbo.

Trasladado a una zona natural

El ciervo presentaba varias heridas, probablemente, provocadas en su huida, desorientado, por la ciudad y los alrededores. Una vez curadas por los veterinarios, los Bomberos de Zamora lo trasladaron a una zona natural «donde no corra peligro», según explicaron las mismas fuentes.

Los servicios veterinarios con el animal. IcaL

«El Ayuntamiento agradece a todo el servicio de Policía Municipal, Bomberos, veterinarios municipales y de la Clínica Albéitar y de Cobadú y el resto de profesionales que han participado en los trabajos, asi como los operarios del aparcamiento de San Martín», añadieron.

El animal sedado. Ical

Por otra parte, el Ayuntamiento pidió disculpas a las personas afectadas por el «anormal suceso» e informó de que no se cobrará el aparcamiento a quienes se hayan visto perjudicados.

