Alerta de un episodio de intrusión de partículas de polvo procedente de África

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio recomienda tomar medidas de precaución ante la predicción de altas concentraciones de partículas de polvo en el aire procedentes del norte de África a partir de este martes, 26 de agosto, que afectarán a la parte suroriental de Castilla y León. Por ello aseguran que es aconsejable evitar actividades que impliquen esfuerzo físico para grupos de riesgo y personas sensibles y la quema al aire libre de restos vegetales.

Los modelos de predicción anuncian la intrusión de partículas de polvo procedentes del norte de África y que, previsiblemente, provocarán un aumento de los niveles medidos de estas sustancias en el aire a partir de mañana, martes 26 de agosto, que afectará a la parte suroriental de la Comunidad. Se trata de un proceso absolutamente natural sobre el que no cabe intervención humana, salvo la adopción de precauciones para minimizar la exposición a este tipo de partículas.

Esta alerta es predictiva, dado que la información está disponible a través de los modelos de la calidad del aire para partículas PM10 (partículas de tamaño inferior a 10 micras). La predicción indica que previsiblemente puedan alcanzar valores por encima de 50 ?g/m3 como media móvil de 24 horas, lo que determina una calidad del aire muy desfavorable.

Calidad del Aire en España y en Europa

Aunque la normativa de Calidad del Aire en España y en Europa no establece un umbral de información a la población para este contaminante, la Junta, para intentar minimizar la afección de estas partículas, recomienda, para la población en general, vigilar la aparición de síntomas como tos, irritación de garganta, falta de aire, fatiga excesiva o palpitaciones.

Si los niveles son más elevados, las personas de los grupos de riesgo y sensibles por tener, por ejemplo, enfermedades cardiorrespiratorias o alergias graves deberán considerar reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre; los afectados con asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación; y las personas con problemas del corazón pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual.

Dado que la magnitud de la intrusión será variable dependiendo de las horas del día y en los próximos días, en un comunciado difundido por Ical aconsejan que cualquier persona que vaya a realizar actividades al aire libre, se informe sobre la calidad del aire en su zona