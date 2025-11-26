Abierto el plazo para que familias leonesas soliciten el programa de gratuidad de libros para el próximo curso La preasignación de libros se realizará en junio y julio por parte del equipo responsable de cada centro y la concesión definitiva, del 1 al 11 de septiembre

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) recoge esta la mañana de este miércoles 26 de noviembre la nueva convocatoria del programa Releo Plus 2026-2027, que actualiza los umbrales de renta para beneficiar al mayor número posible de alumnos. De esta forma, los estudiantes cuyas familias hayan tenido en 2025 rentas inferiores a 3 veces el IPREM -hace tres cursos el límite se situaba en el 2,68- podrán ser beneficiarios de esta iniciativa.

Además, la Consejería de Educación mantiene los coeficientes correctores para las familias numerosas según el número de hijos y para aquellas que viven en el medio rural en municipios de menos de 10.000 habitantes y, especialmente, de menos 5.000. Igualmente, la Administración educativa autonómica continua con los beneficios a familias que tienen alguna persona con discapacidad, víctima de terrorismo o de violencia de género.

Los progenitores interesados deben cumplimentar, a través del Portal de Educación , una solicitud por alumno y presentarla hasta el 19 de diciembre. Los solicitantes de años anteriores obtendrán el formulario ya cumplimentado, donde realizarán las actualizaciones oportunas. Este documento se podrá presentar de manera presencial, preferentemente en la secretaría del centro docente donde el alumno se encuentra matriculado en el presente curso, o a través de la sede electrónica de la Administración de Castilla y León .

Reparto de manuales

Una vez publicada la resolución de la convocatoria, los centros dispondrán de un listado con los alumnos beneficiarios. Así, en el mes de junio, el centro les facilitará un documento donde deben especificar los libros que solicitan. El equipo responsable de cada centro comprobará entonces qué parte de las necesidades de este alumnado pueden ser cubiertas con los libros de texto existentes y realizarán una preasignación de estos -del 15 de junio al 13 de julio-. Por último, se realizará la asignación definitiva del 1 al 11 de septiembre para todos.

Este curso, 79.559 estudiantes de Castilla y León han participado en el programa de gratuidad de libros de texto Releo Plus, bien recibiendo manuales del banco de libros o bien recibiendo ayuda dineraria, lo que supone un 39 % del alumnado matriculado en etapas obligatorias en la Comunidad.