Un turismo y un camión sufren un fuerte accidente en Puente de Órbigo Una mujer de 73 años solicitó ayuda sanitaria por fuertes dolores en el pecho

Paula Hernández León Martes, 12 de agosto 2025, 15:59

Un turismo y un camión colisionaron en el Puente Órbigo, entre la carretera de Astorga y León. en el kilómetro 334 de la N-120 en el Puente Órbigo, entre la vía que une Astorga con la capital. El Centro de Emergencias de Castilla y León registraron numerosas llamadas pasadas las 15:15 horas del martes 13 de agosto, cuando diversos conductores que se encontraban en la vía presenciaron el accidente.

Una mujer de 73 años, pasajera del turismo, solicitaba ayuda sanitaria debido a fuertes molestias en el pecho por la presión del cinturón de seguridad.

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron los agentes de la Guardia Civil y una ambulancia del Servicio de Emergencias Sanitarias Sacyl.

Se desconocen las causas del siniestro del que, hasta el momento, no ha trascendido más información que la facilitada por Emergencias 112.