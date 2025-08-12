leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen del interior de una ambulancia.

Herido un hombre de 70 años tras una colisión frontal en Santovenia de la Valdoncina

El suceso tuvo lugar, cuando uno de los vehículos invadió la calzada contraria y se produjo una colisión frontal

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 12 de agosto 2025, 13:34

Un hombre de 70 años ha resultado herido tras un accidente en la provincia de León.

El aviso llegaba al Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León en torno a las 9:37 horas de la mañana de este martes, 12 de agosto. El alertante aseguraba que se había producido un accidente en el término municipal de Santovenia de la Valdoncina en la provincia de León y había un herido.

El suceso tuvo lugar, cuando uno de los vehículos invadió la calzada contraria y se produjo una colisión frontal. Hasta el lugar, en la CL-622 a la altura del kilómetro 2, en Santovenia de la Valdoncina, se han desplazado efectivos de Sacyl que ha dado una primera asistencia al herido, un hombre de 70 años.

Desde el Servicio de Emergencias también se ha dado aviso a Guardia Civil de Tráfico.

