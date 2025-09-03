La música de Astorga se lucirá en Dineyland París Medio centenar de músicos emprenden viaje a la capital francesa para desfilar por el mítico parque

Leonoticias León Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:44 Comenta Compartir

La Banda de la Escuela Municipal de Música de Astorga emprende un ilusionante viaje a París con motivo de su participación en el programa internacional «Magic Music Days», organizado por Disneyland París.

Dentro de esta experiencia, los músicos astorganos tendrán el honor de desfilar y actuar en las calles principales del reconocido parque temático el próximo viernes 5 de septiembre.

El proyecto tiene un marcado carácter didáctico y formativo, ya que durante todo el curso escolar la Banda ha trabajado en la preparación del repertorio, la práctica de desfile y la dedicación en ensayos específicos para ofrecer la mejor de sus actuaciones en este escenario internacional.

El viaje, que se prolongará durante cinco días, combina la actuación en Disneyland París con la oportunidad de conocer de primera mano los principales monumentos, museos y rincones de la capital francesa. Además, los participantes disfrutarán de una jornada adicional en el parque temático, ya sin la presión del concierto, para vivir la experiencia con total plenitud.

Una experiencia única

Son 52 participantes, encabezados por el director de la Banda y de la Escuela Municipal de Música de Astorga Abraham González González.

Se trata de la cuarta ocasión en que esta agrupación representa a la ciudad en el prestigioso programa de Disneyland París, tras sus participaciones en 2001, 2011 y 2016.

En el camino de regreso, previsto para el 8 de septiembre, el grupo realizará una parada cultural en San Sebastián.

Temas

Astorga