leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salida de los componentes del grupo.

La música de Astorga se lucirá en Dineyland París

Medio centenar de músicos emprenden viaje a la capital francesa para desfilar por el mítico parque

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:44

La Banda de la Escuela Municipal de Música de Astorga emprende un ilusionante viaje a París con motivo de su participación en el programa internacional «Magic Music Days», organizado por Disneyland París.

Dentro de esta experiencia, los músicos astorganos tendrán el honor de desfilar y actuar en las calles principales del reconocido parque temático el próximo viernes 5 de septiembre.

El proyecto tiene un marcado carácter didáctico y formativo, ya que durante todo el curso escolar la Banda ha trabajado en la preparación del repertorio, la práctica de desfile y la dedicación en ensayos específicos para ofrecer la mejor de sus actuaciones en este escenario internacional.

Noticias relacionadas

La Feria del Deporte llega a Astorga con 15 disciplinas

La Feria del Deporte llega a Astorga con 15 disciplinas

Ya no hay dudas en el parking del Melgar: 166 plazas recién pintadas

Ya no hay dudas en el parking del Melgar: 166 plazas recién pintadas

El viaje, que se prolongará durante cinco días, combina la actuación en Disneyland París con la oportunidad de conocer de primera mano los principales monumentos, museos y rincones de la capital francesa. Además, los participantes disfrutarán de una jornada adicional en el parque temático, ya sin la presión del concierto, para vivir la experiencia con total plenitud.

Una experiencia única

Son 52 participantes, encabezados por el director de la Banda y de la Escuela Municipal de Música de Astorga Abraham González González.

Se trata de la cuarta ocasión en que esta agrupación representa a la ciudad en el prestigioso programa de Disneyland París, tras sus participaciones en 2001, 2011 y 2016.

En el camino de regreso, previsto para el 8 de septiembre, el grupo realizará una parada cultural en San Sebastián.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos, entre ellos un menor de 3 años, en un accidente en Valverde de la Virgen
  2. 2 Detenido en San Andrés por corrupción de menores y agresión sexual
  3. 3 Cinco heridos en una colisión múltiple entre un camión y dos turismos en la A-6
  4. 4 Fallece Antonio Reguera, catedrático y estudioso de la Casa Botines
  5. 5 Pillan a tres jóvenes robando en una nave industrial de Onzonilla
  6. 6 Un pueblo de León convertirá cinco vagones en viviendas y un negocio turístico
  7. 7 «Tenemos un incendio y no veo a nadie de vosotros -Junta-, aquí no vino ni dios»
  8. 8 La Cultural sorprende con un nuevo fichaje fuera de mercado
  9. 9 Las telarañas exhiben el abandono de la nueva estación de autobuses de León: «Da una imagen muy mala»
  10. 10 El Gran Poder tendrá nueva abadesa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La música de Astorga se lucirá en Dineyland París

La música de Astorga se lucirá en Dineyland París