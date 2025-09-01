La Feria del Deporte llega a Astorga con 15 disciplinas Las federaciones de ajedrez, atletismo, bádminton, balonmano, boxeo, esgrima, espeleología, fútbol, hockey, juegos autóctonos, karate, patinaje, petanca, rugby, salvamento y socorrismo y tenis participarán en este evento

Leonoticias León Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:11

La Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León (AFEDECYL), en colaboración con la Diputación de León, inaugurará el próximo sábado 6 de septiembre en la plaza Eduardo Castro y la calle Mérida Pérez de Astorga, de 17 a 21 horas, la tercera de las Ferias del Deporte programadas en el verano en la provincia, como alternativa de ocio entre los jóvenes en época estival.

A la plaza de Astorga acudirán las Federaciones Deportivas de ajedrez, atletismo, bádminton, balonmano, boxeo, esgrima, espeleología, fútbol, hockey, juegos autóctonos, karate, patinaje, petanca, rugby, salvamento y socorrismo y tenis a través de distintos clubes de la provincia. Técnicos deportivos federados se encargarán de enseñar de iniciar a los participantes en las diferentes disciplinas deportivas y les han proporcionarán todo el material necesario para realizar las distintas actividades.

Las Ferias, enfocadas a niños y niñas de entre 3 y 13 años, están estructuradas en formato de yincana, con el objetivo de que los participantes puedan descubrir y practicar todos y cada uno de los diferentes deportes exhibidos en los recintos feriales. A cada participante se le entregará una tarjeta al inicio del recorrido y el monitor de cada modalidad les sellará la tarjeta una vez realizada la actividad.

Cada participante, una vez completado el circuito, introducirá la papeleta en una urna, que se situará al final del recorrido en el stand de AFEDECYL, con la que participará en un sorteo final con diferentes premios proporcionado por la Diputación de León.

Las federaciones pondrán a disposición de los niños y niñas todo el material necesario para practicar cada disciplina deportiva con todas las garantías de seguridad. Así, boxeo proporciona guantes de boxeo, salvamento y socorrismo maniquíes para aprender a hacer reanimaciones cardiopulmonares, la federación de esgrima pondrá disposición de los pequeños espadas de goma, máscaras y marcadores electrónicos, e incluso la Federación de Espeleología pondrá a disposición de los menores unas gafas 3D con las que explorar las cuevas más espectaculares de la región. En definitiva, todo el material necesario, para que cientos de niños disfruten de estas ferias del deporte.

De esta manera, la Diputación de León, pretende fomentar el deporte como alternativa de ocio entre los jóvenes en época estival, visibilizar y difundir el deporte federado y despertar el interés y atraer a nuevos aficionados. Del mismo modo, se busca dar a conocer entre los jóvenes de los municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes modalidades que cuentan con una menor presencia en los medios de comunicación.

El 6 septiembre será el turno de Astorga, cuya magnifica plaza de Eduardo de Castro, situada detrás del Palacio Episcopal, acogerá la III Feria del Deporte en el mismo horario que las anteriores. La II Feria programada en el Corro de Lucha de Riaño el 23 de agosto se tuvo que suspender debido a los incendios que se produjeron en esa zona.