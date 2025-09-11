leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de la localidad y sus farolas.

Una localidad leonesa se pasa a las LED e invertirá 40.000 euros

Se abrirá un plazo de 10 días para los licitadores que quieran presentar su oferta

Jueves, 11 de septiembre 2025, 10:33

Astorga renovará su alumbrado público con luminarias LED para mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo. Se abrirá un plazo de 10 días para los licitadores que quieran presentar su oferta y participar en la contratación de este proyecto.

El Ayuntamiento de Astorga ha impulsado un proyecto de mejora de la eficiencia energética que supondrá la sustitución de luminarias tradicionales por tecnología LED en distintas zonas de la ciudad, como la avenida de las Murallas, la carretera de Pandorado y el parque del Melgar.

Las actuaciones, con un presupuesto de 40.000 euros, consistirán en el desmontaje de las luminarias antiguas y su sustitución por nuevos equipos de bajo consumo, con garantías de hasta 10 años por parte del fabricante. Además, en algunos casos se instalarán luminarias solares y se adecuarán soportes y cableados para su correcto funcionamiento.

El plazo previsto de ejecución es de tres meses desde la firma del acta de replanteo, garantizando el cumplimiento de todas las normativas en materia de seguridad, salud y gestión de residuos.

Mejorar la iluminación

Este proyecto permitirá reducir el gasto energético del municipio, como ya se ha realizado en otros barrios, mejorar la iluminación urbana y contribuir al compromiso de Astorga con la sostenibilidad y el medio ambiente.

Para todo ello se publicará el anuncio de licitación y las condiciones para esta contratación en la sede electrónica del ayuntamiento de Astorga, tablón de anuncios, concediendo un plazo de 10 días hábiles, a partir de su publicación, para que los licitadores interesados en este proyecto puedan presentar sus ofertas .

