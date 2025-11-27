leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de una ambulancia. L.N

Un hombre herido tras la salida de vía de su vehículo en Astorga

Los hechos han tenido lugar a las 8:42 horas de la mañana de este jueves 27 de noviembre

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:14

Un hombre ha resultado herido en un accidente en Astorga. Los hechos han tenido lugar a primera hora de la mañana de este jueves 27 de noviembre cuando, por causas que aún se desconocen, el hombre ha acabado perdiendo el control del vehículo.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Castilla y León recibió una llamada a las 8:42 horas que daba aviso de que un hombre necesitaba de atención sanitaria tras un incidente ubicado en una de las carreteras de la localidad.

La Policía Local de Astorga comunicó la salida de vía de un turismo en el kilómetro 321 de la carretera N-VI, a la altura de Astorga. En el siniestro resultó herido un hombre.

Tras el aviso, se alertó a la Guardia Civil de Tráfico de León y a los servicios sanitarios de Sacyl, que enviaron una ambulancia para atender al herido en el lugar del accidente.

