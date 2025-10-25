El cocido maragato reunirá a 70 coches Audi llegados de toda España Los asistentes llegarán a la capital maragata para disfrutar de una jornada única que une la pasión por el motor con la riqueza cultural y gastronómica

La ciudad bimilenaria de Astorga acogerá el próximo 1 de noviembre el VI Cocido Maragato 2025, una cita que combina motor, gastronomía y tradición, organizada por PRC León Audi con la colaboración principal del Ayuntamiento de Astorga, a través de su Concejalía de Fiestas.

El evento ha cerrado ya su plazo de inscripción con 70 vehículos Audi de todos los modelos y generaciones, y un total de 150 participantes procedentes de Barcelona, Málaga, Madrid, Sevilla, León y numerosas ciudades de toda España. Los asistentes llegarán a la capital maragata para disfrutar de una jornada única que une la pasión por el motor con la riqueza cultural y gastronómica de la región.

Durante el encuentro, los participantes podrán recorrer algunos de los monumentos más emblemáticos de Astorga, como el Palacio Episcopal diseñado por Antoni Gaudí, la Catedral de Santa María, el Museo del Chocolate, las murallas romanas, el Ayuntamiento con su famoso reloj maragato, y las encantadoras calles del casco histórico, testigo del legado romano y medieval de la ciudad.

Como broche de oro, los asistentes degustarán el tradicional Cocido Maragato, plato icónico de la gastronomía leonesa y eje central del evento, en un ambiente de convivencia, compañerismo y pasión por los vehículos de la marca Audi.

Además, los participantes y visitantes podrán aprovechar su estancia en Astorga para disfrutar de la II Feria de la Miel, que se celebrará los días 1 y 2 de noviembre en el Pabellón de Rectivía, donde productores locales y regionales presentarán una amplia variedad de mieles artesanas, productos apícolas y actividades para todos los públicos.

El VI Cocido Maragato 2025 se consolida así como una cita de referencia en el calendario nacional de los aficionados al motor, al tiempo que impulsa el turismo, la cultura y la gastronomía de Astorga, gracias al apoyo institucional y al entusiasmo de todos los participantes.