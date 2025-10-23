Astorga reordenará un sector junto a la Nacional para levantar un supermercado La superficie se ubicará en esta zona y permitirá una importante dinamización económica y una mejora de los servicios

El Ayuntamiento de Astorga va a impulsar el desarrollo urbanístico del Sector SU-NC-R8-Bastión con la puesta en marcha de su Estudio de Detalle para la implantación de una nueva área comercial.

El Ayuntamiento de Astorga ha iniciado la tramitación del Estudio de Detalle del sector, un ámbito incluido dentro del suelo urbano no consolidado del municipio.

Con esta actuación, el Consistorio da un paso decisivo para avanzar en la ordenación y el desarrollo urbanístico de esta zona conforme al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Astorga, aprobado definitivamente en septiembre de 2023.

El objetivo principal del Estudio de Detalle es definir la ordenación pormenorizada del sector, precisando aspectos como las condiciones de edificación, alineaciones y rasantes de las parcelas situadas junto a la carretera Madrid-Coruña.

Todo ello se realizará en cumplimiento con el planeamiento vigente y la legislación urbanística de Castilla y León.

Un Lupa llega a Astorga

La iniciativa para el inicio del Estudio de Detalle ha partido del propietario de las parcelas afectadas, dado que este sector se encontraba delimitado en el PGOU sin una ordenación detallada.

La aprobación de este instrumento urbanístico permitirá establecer los parámetros necesarios para su desarrollo integral.

Con este impulso, el Ayuntamiento de Astorga refuerza su compromiso con el crecimiento ordenado y sostenible de la ciudad, mejorando las dotaciones públicas y fortaleciendo la conexión entre las principales vías urbanas.

Además, este avance permitirá la implantación de una nueva área comercial -Supermercado Lupa- en el ámbito del sector, desarrollada por esta empresa cántabra, lo que supondrá una importante dinamización económica y una mejora de los servicios disponibles para la ciudadanía.

«Este paso refleja la voluntad del Ayuntamiento de facilitar el desarrollo de proyectos que generen actividad económica y mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos», ha destacado el equipo de gobierno municipal. ‎