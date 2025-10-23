leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zona prevista para la ubicación.

Astorga reordenará un sector junto a la Nacional para levantar un supermercado

La superficie se ubicará en esta zona y permitirá una importante dinamización económica y una mejora de los servicios

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 23 de octubre 2025, 18:58

Comenta

El Ayuntamiento de Astorga va a impulsar el desarrollo urbanístico del Sector SU-NC-R8-Bastión con la puesta en marcha de su Estudio de Detalle para la implantación de una nueva área comercial.

El Ayuntamiento de Astorga ha iniciado la tramitación del Estudio de Detalle del sector, un ámbito incluido dentro del suelo urbano no consolidado del municipio.

Con esta actuación, el Consistorio da un paso decisivo para avanzar en la ordenación y el desarrollo urbanístico de esta zona conforme al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Astorga, aprobado definitivamente en septiembre de 2023.

El objetivo principal del Estudio de Detalle es definir la ordenación pormenorizada del sector, precisando aspectos como las condiciones de edificación, alineaciones y rasantes de las parcelas situadas junto a la carretera Madrid-Coruña.

Todo ello se realizará en cumplimiento con el planeamiento vigente y la legislación urbanística de Castilla y León.

Un Lupa llega a Astorga

La iniciativa para el inicio del Estudio de Detalle ha partido del propietario de las parcelas afectadas, dado que este sector se encontraba delimitado en el PGOU sin una ordenación detallada.

La aprobación de este instrumento urbanístico permitirá establecer los parámetros necesarios para su desarrollo integral.

Con este impulso, el Ayuntamiento de Astorga refuerza su compromiso con el crecimiento ordenado y sostenible de la ciudad, mejorando las dotaciones públicas y fortaleciendo la conexión entre las principales vías urbanas.

Noticias relacionadas

Aprobación definitiva a la construcción del mayor supermercado de León en La Lastra

Aprobación definitiva a la construcción del mayor supermercado de León en La Lastra

Se vende supermercado por 75.000 euros en un pueblo de León

Se vende supermercado por 75.000 euros en un pueblo de León

Además, este avance permitirá la implantación de una nueva área comercial -Supermercado Lupa- en el ámbito del sector, desarrollada por esta empresa cántabra, lo que supondrá una importante dinamización económica y una mejora de los servicios disponibles para la ciudadanía.

«Este paso refleja la voluntad del Ayuntamiento de facilitar el desarrollo de proyectos que generen actividad económica y mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos», ha destacado el equipo de gobierno municipal. ‎

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una madre y su hijo de tres años, atropellados en León
  2. 2 Detienen in fraganti a un hombre robando en una peluquería de León
  3. 3 Una berciana compra el castillo de Canyelles y lo dona a su pueblo de adopción
  4. 4 Suspendidas durante 15 días las ferias y mercados de ganado por una enfermedad contagiosa
  5. 5 Un joven de 23 años, herido en una colisión entre dos turismos y una furgoneta en un pueblo de León
  6. 6 Detenida por atacar con ácido a su exmarido y enviarle amenazas de muerte en un pueblo de León
  7. 7 El PSOE defiende que Diez fue invitado «por tres vías» a la convención de León
  8. 8 La polémica central de biomasa de León proyecta cuatro torres de 35 metros de altura
  9. 9 La doctora María Ballesteros lleva a León a la vanguardia de la endocrinología española: «Nos ha costado mucho»
  10. 10 El aparcamiento en León «colapsa» con Lancia o Peregrinos por encima del 100% de ocupación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Astorga reordenará un sector junto a la Nacional para levantar un supermercado

Astorga reordenará un sector junto a la Nacional para levantar un supermercado