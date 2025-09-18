Astorga acoge el gran evento nacional de razas de perro españolas Este sábado, la ciudad astorgana organiza el Campeonato de Razas Españolas con centenares de canes procedentes de todo el país

Astorga se convertirá este mes de septiembre en el punto de encuentro de las razas españolas y de los amantes de los perros en nuestro país. El 21 de septiembre, la ciudad bimilenaria acogerá el Campeonato de Razas Españolas organizado por la Real Sociedad Canina de España (RSCE).

Se trata de la exposición más importante dedicada a las razas españolas, en la que se inscriben ejemplares atendiendo a su funcionalidad y características. El evento recibirá a cientos de ejemplares de toda España y será punto obligatorio para el Campeonato de España de Morfología de la RSCE.

La competición contará con jueces nacionales y premiará a los ejemplares que destaquen dentro de su grupo según la edad (muy cachorro, cachorro, joven, adulto y veterano), distribuidos en seis rings instalados en el recinto.

Tras las eliminatorias, las finales de cada categoría se disputarán en el Ring de Honor del pabellón, donde se elegirá a los mejores ejemplares. Finalmente, de entre los vencedores de cada grupo, se escogerá al Mejor Ejemplar del Concurso o Best in Show, el ganador absoluto. Además, se otorgarán otros reconocimientos, como Mejor Pareja, Mejor Lote de Cría y Mejor Ejemplar de Razas Españolas, junto con el Concurso de Grupos Étnicos.

Jueces especializados valoran en estas competiciones el temperamento, la morfología y el estado físico de cada perro, para identificar a los que mejor representan el estándar de su raza. Los ejemplares que obtienen las máximas calificaciones se convierten en referentes para la cría, contribuyendo a la conservación y mejora de las razas caninas españolas.

Un día antes de la exposición, el 20 de septiembre, se celebrarán cuatro conferencias dedicadas a razas autóctonas —Basati Alaunt, Perro de Pastor Vasco, Perro Leonés de Pastor y Mastín Español— en la Sala de Conferencias de la Biblioteca Municipal en Astorga. Estas conferencias serán válidas como formación de jueces para futuras convocatorias de examen.

