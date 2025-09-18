leonoticias - Noticias de León y provincia

Solar en el municipio de Astorga.

Astorga pone el foco en 35 propietarios que mantienen en mal estado sus fincas

El Ayuntamiento abre la opción de presentar alegaciones antes de incoar los expedientes sancionadores

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:07

El Ayuntamiento de Astorga ha informado de que se ha procedido a la apertura de un nuevo trámite de audiencia dirigido a los titulares de solares y terrenos que no han cumplido con la Ordenanza Municipal reguladora de la limpieza de solares y terrenos.

En esta ocasión, el listado publicado incluye un total de 35 referencias catastrales correspondientes a parcelas y solares que presentan deficiencias en su limpieza y mantenimiento, lo que constituye un incumplimiento de la normativa municipal vigente.

Dicho trámite de audiencia tiene como finalidad dar la oportunidad a los titulares afectados de presentar las alegaciones que estimen convenientes antes de continuar con la tramitación de los correspondientes procedimientos sancionadores.

El Ayuntamiento recuerda que este proceso se suma a los expedientes ya iniciados en meses anteriores y reitera su compromiso de velar por el cumplimiento de la ordenanza. Para ello, se seguirán llevando a cabo las inspecciones necesarias en todo el término municipal, con el objetivo de garantizar que los solares y terrenos se mantengan en condiciones adecuadas de limpieza y seguridad.

El Consistorio subraya la importancia de mantener los solares y terrenos en buen estado no solo para prevenir riesgos sanitarios y medioambientales, sino también para favorecer una convivencia ciudadana más segura y responsable.

