40.000 euros de multa a dos astorganos de 67 y 73 años por hacer pintadas

La Policía Local de Astorga ha concluido la investigación que ha permitido identificar a dos varones, de 67 y 73 años, como presuntos autores de las pintadas aparecidas en diferentes puntos de la ciudad los días 22 de agosto y 8 de octubre de 2025 con el mensaje 'Lodos no'.

Gracias a la colaboración ciudadana, se pudo observar a dos varones realizando las pintadas, si bien su identificación inicial resultó complicada, al encontrarse parcialmente cubiertos para dificultar su reconocimiento por varias personas, explica en un comunicado el ayuntamiento astorgano.

Fue el 8 de octubre cuando, al volverse a registrar más de 30 pintadas nuevas con el mismo mensaje, la policía retomó la investigación y gracias a la colaboración ciudadana localizó a los responsables de los hechos contra la planta de lodos prevista para construir en la comarca maragata.

Multa superior a 20.000 euros por persona

De este modo se identificó a dos hombres de 67 y 73 años, uno con domicilio en Astorga y otro en Santiagomillas, como responsables de las pintadas. Con base en el informe de la Policía Local, el Ayuntamiento de Astorga aplicará la correspondiente ordenanza municipal ya que pintar, escribir o ensuciar bienes de ornato público o realizar pintadas sobre elementos estructurales de la vía pública constituye una infracción tipificada.

Tras realizar un análisis de los hechos, se aproxima que la cuantía de la sanción asciende a más de 20.000 euros por persona.

Desde el Ayuntamiento de Astorga se recuerda la importancia de respetar los espacios públicos y privados, apelando al civismo y la responsabilidad ciudadana, reafirmando el compromiso con la libertad de expresión pero «dentro de los cauces legales y sin perjuicio al patrimonio común».

El consistorio astorgano recuerda que las personas que se sientan perjudicadas por haber sido pintadas sus fachadas podrán acudir a la policía nacional a cursar la correspondiente denuncia.