leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las pintadas en Astorga.

40.000 euros de multa a dos astorganos de 67 y 73 años por hacer pintadas

La Policía Local los ha identificado como autores de más de 30 pintadas reivindicativas con el mensaje 'Lodos no'

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 11 de octubre 2025, 11:25

Comenta

La Policía Local de Astorga ha concluido la investigación que ha permitido identificar a dos varones, de 67 y 73 años, como presuntos autores de las pintadas aparecidas en diferentes puntos de la ciudad los días 22 de agosto y 8 de octubre de 2025 con el mensaje 'Lodos no'.

Gracias a la colaboración ciudadana, se pudo observar a dos varones realizando las pintadas, si bien su identificación inicial resultó complicada, al encontrarse parcialmente cubiertos para dificultar su reconocimiento por varias personas, explica en un comunicado el ayuntamiento astorgano.

Fue el 8 de octubre cuando, al volverse a registrar más de 30 pintadas nuevas con el mismo mensaje, la policía retomó la investigación y gracias a la colaboración ciudadana localizó a los responsables de los hechos contra la planta de lodos prevista para construir en la comarca maragata.

Multa superior a 20.000 euros por persona

De este modo se identificó a dos hombres de 67 y 73 años, uno con domicilio en Astorga y otro en Santiagomillas, como responsables de las pintadas. Con base en el informe de la Policía Local, el Ayuntamiento de Astorga aplicará la correspondiente ordenanza municipal ya que pintar, escribir o ensuciar bienes de ornato público o realizar pintadas sobre elementos estructurales de la vía pública constituye una infracción tipificada.

Noticias relacionadas

Golpe a la caza ilegal en León: cuatro identificados por irregularidades en cotos

Golpe a la caza ilegal en León: cuatro identificados por irregularidades en cotos

Un joven de Santander se graba conduciendo a 261 kilómetros por hora en León y lo sube a redes

Un joven de Santander se graba conduciendo a 261 kilómetros por hora en León y lo sube a redes

Uno de los pueblos más bonitos de León adapta nuevas calles a su estilo

Uno de los pueblos más bonitos de León adapta nuevas calles a su estilo

Tras realizar un análisis de los hechos, se aproxima que la cuantía de la sanción asciende a más de 20.000 euros por persona.

Desde el Ayuntamiento de Astorga se recuerda la importancia de respetar los espacios públicos y privados, apelando al civismo y la responsabilidad ciudadana, reafirmando el compromiso con la libertad de expresión pero «dentro de los cauces legales y sin perjuicio al patrimonio común».

El consistorio astorgano recuerda que las personas que se sientan perjudicadas por haber sido pintadas sus fachadas podrán acudir a la policía nacional a cursar la correspondiente denuncia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de Santander se graba conduciendo a 261 kilómetros por hora en León
  2. 2 Golpe a la caza ilegal en León: cuatro identificados por irregularidades en cotos
  3. 3 Tiendas y supermercados que abrirán en León el lunes 13 de octubre
  4. 4 El «sorprendente» cráneo hallado en 1998 en un pueblo de León: «Hay algo mágico detrás»
  5. 5 Paros de dos horas, huelga estudiantil y general y manifestación: León sale a la calle el 15 de octubre
  6. 6 Rodrigo lidera un genial triunfo del Abanca Ademar
  7. 7 Dos barrios de León sumarán 129 nuevas viviendas
  8. 8 La emotiva despedida de una vaca a su ternera tras un ataque de lobos en León
  9. 9 Atropellan a una mujer de 70 años a la entrada de un centro comercial de León
  10. 10 Todas las categorías profesionales de Sacyl cobrarán los sábados con carácter retroactivo desde enero de 2024

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias 40.000 euros de multa a dos astorganos de 67 y 73 años por hacer pintadas

40.000 euros de multa a dos astorganos de 67 y 73 años por hacer pintadas