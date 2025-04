Reabre uno de los bares más míticos de Villaobispo: «Será un lugar cercano y familiar»

Lucía Gutiérrez León Jueves, 10 de abril 2025, 08:14 Comenta Compartir

Villaobispo de las Regueras vuelve a tener vida en uno de sus rincones más míticos. El Bar Marino I, cerrado desde septiembre de 2023, reabre sus puertas este viernes 11 de abril a las 19:00 horas, esta vez de la mano de Verónica González y su hija, en un proyecto familiar que une la ilusión de los «nuevos comienzos» y muchas ganas de recuperar el alma de un local «muy querido».

«Mi hija siempre ha trabajado en cocina, y aunque hace años que yo no estaba en hostelería, en mis tiempos jóvenes me dediqué a ello», cuenta Verónica, que ha decidido lanzarse a la aventura tras ver cómo su hija no encontraba trabajo y ella misma pasaba diez horas al día ocupada en su antiguo trabajo. «Soy muy inquieta, me gusta el local, da muchas posibilidades.»

Aunque no conocía el Bar Marino I en sus tiempos de «esplendor», reconoce que «todo el mundo lo recuerda como el bar de Gerardo, no falla».

Un pasado muy recordado en Villaobispo

Y es que Gerardo, su antiguo dueño, se convirtió en una figura querida en la zona tras estar al frente del local durante 40 años, hasta que en septiembre tuvo que cerrar por la falta de personal y problemas familiares que hicieron imposible mantenerlo abierto. Su salida estuvo marcada por carteles que anunciaban «Cerrado por depresión», aunque él mismo aclaró que el verdadero motivo fue la baja médica de su cocinera y la imposibilidad de encontrar sustituto.

Ahora, con nuevos aires pero con respeto por la historia del lugar, Verónica asegura que no habrá grandes reformas, pero sí «se notará un cambio». El bar ofrecerá desayunos completos con bocadillos, café y zumo, tapas caseras, hamburguesas, platos combinados y raciones. También se mantendrá el ambiente de siempre, con carreras de motos, fútbol, coches y un ambiente «cercano y familiar». El único día de cierre será los lunes.

Gerardo, lejos de desvincularse, «está más ilusionado que yo», dice Verónica. «Ya me está ayudando a organizar cosas, implicado como siempre. Me anima, me aconseja… allí le voy a tener seguro.»

