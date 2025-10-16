El PSOE critica los 41.500 euros que la Junta destinará al centro de salud de Villaquilambre Aseguran que esa partida no cubriría, ni siquiera, la redacción del proyecto básico

Leonoticias León Jueves, 16 de octubre 2025, 15:18 Comenta Compartir

El PSOE de Villaquilambre critica el «continuo engaño al que Mañueco somete a los ciudadanos de Villaquilambre» presentando un proyecto de presupuestos que «apenas contiene parte de las infraestructuras firmadas por él mismo en el ya lejano año 2019».

Lamentan que la cantidad exacta que la Junta de Castilla y León destinaría al Centro de Salud de Villaquilambre es de 41.500 euros. «En esta legislatura la concejalía de sanidad del Ayuntamiento ha destinado ya más de 100.000 euros a la adecuación y dotación de los consultorios médicos», apuntan, señalando que con esa partida «no será posible siquiera llevar a acabo la redacción del proyecto básico de una infraestructura vital para el municipio».

Desde el PSOE sí celebran que se destinen ocho millones de euros al IES de Villaquilambre «una vez veamos que comienzan las obras». «Son demasiados años de promesas incumplidas, de ser el único municipio español de más de 15.000 habitantes sin un Instituto de Educación Secundaria», sostienen y exigen, a su vez, que estos dos proyectos sean una realidad: «Son infraestructuras vitales para el crecimiento del municipio».