Nuevo vial para unir un colegio en Villaobispo con la carretera de Santander El Ayuntamiento de Villaquilambre anuncia una inversión superior a los 600.000 para mejorar el tránsito en la zona

Leonoticias León Jueves, 28 de agosto 2025, 13:09 Comenta Compartir

Está en proceso de licitación el proyecto de urbanización y glorieta en las calles Remesón y Juan de Juni de Villaobispo. La solución proyectada consiste en la ejecución de una glorieta que una los viales de las calles Remesón y Juan de Juni, distribuyendo el tráfico de entrada al colegio por la actual calle Remesón y por el nuevo vial de Juan de Juni, dando acceso a la zona norte del colegio y a la calle Vicente Aleixandre.

Además de mejorar la densidad del tráfico en las horas de entrada y salida al centro, en el que estudian cerca de 500 alumnos, proporcionará un nuevo acceso a los residentes en las calles Castilla y Andalucía. Actualmente dichos viales no se encuentran conectadas, únicamente la calle Remesón une el extremo suroeste del CEIP Los Adiles con la glorieta existente en la carretera de Santander N-621. En la citada esquina del colegio se localiza una intersección en doble 'T' de las calles Juan de Juni y Las Fuentes al vial principal constituido por la calle Remesón.

En el otro extremo de la actuación prevista, se localiza la glorieta de la carretera N-621. La zona objeto de proyecto actualmente dispone de la mayor parte de servicios urbanos, destacando red de saneamiento, alumbrado público y energía eléctrica aérea. En cambio, no existen aceras y la capa de rodadura existente se encuentra muy deteriorada. La calle Juan de Juni objeto de actuación no está urbanizada.

Se trata de un proyecto que tendrá un coste de más de 650.000 euros y un plazo de ejecución de siete meses desde el comienzo de la obra.

Temas

Villaquilambre