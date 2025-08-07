Villaquilambre invierte 285.000 euros en un plan de renovación de parques Se realizarán obras en los parques del Cardadal y del Sau 8 en Navatejera, del parque de las escuelas en Villaobispo, el de las escuelas de Villanueva y el de la casa de cultura de Villarrodrigo

La junta de Gobierno local ha aprobado el proyecto de obras y el expediente de contratación de las denominadas «Obras de Mejora de parques en el Ayuntamiento de Villaquilambre» para el 2025. El proyecto tiene un coste total de 285.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses desde que comience la obra. Se realizarán obras en los parques del Cardadal y del Sau 8, conocido popularmente como el «parque de las vacas» en Navatejera; del parque de las escuelas en Villaobispo, el de las escuelas de Villanueva y el de la casa de cultura de Villarrodrigo

En el parque del Cardadal de Navatejera se actuará en la zona de juegos infantiles, en la que se procederá a la reparación y sustitución del suelo amortiguador y a la reparación y mejora de los elementos de juego actuales

En el parque del SAU-8 (conocido como «parque de las Vacas») se repararán y adecuarán los elementos de juego de la zona infantil, así como la zona de la tirolina. En la zona deportiva se reparará la pista multideporte y se mejorará el cerramiento.

En Villaobispo, tras la remodelación integral que se llevó a cabo en el parque de la casa de cultura, se realizarán obras en el parque de las escuelas. Allí actuará en la zona de mesa de ping-pong, se adecuarán los elementos del área de juegos infantiles entre los que se incluyen muelle moto, balancín axial, compacto con columpio, tren y muelle. Además, se instalará un cerramiento del área de juego y se sustituirá el suelo amortiguador.

Villanueva es otra de las poblaciones en las que se actuará dentro de este plan con las mejoras en el parque de la calle de las escuelas. Se instalará un compacto con columpio, muelle moto y muelle caballo. Y se sustituirá el pavimento de suelo amortiguador. En la pista deportiva del Río Torío se instalará iluminación y se sustituirán las porterías y las canastas

En el parque infantil de la casa de cultura de Villarrodrigo se procederá a la reforma completa del espacio implementando un nuevo pavimento anti-impactos e instalando tres nuevos juegos, uno de ellos aportado por la junta vecinal.

