Un municipio de León y Cruz Roja ayudarán a 16 personas en su búsqueda de empleo

Lunes, 24 de noviembre 2025

Cruz Roja impulsa un nuevo itinerario sociolaboral en Villaquilambre dirigido a 16 personas vulnerables, desempleadas o perceptoras de la renta garantizada de ciudadanía, con el fin de mejorar sus competencias personales, sociales y laborales e impulsar su inserción en el mercado de trabajo. Esta iniciativa refuerza la apuesta de Cruz Roja por acercar el Plan de Empleo al alfoz de León, abriendo nuevas oportunidades de integración y participación para quienes se encuentran en situación de dificultad social.

La primera reunión tendrá lugar este miércoles, 26 de noviembre, y supondrá el inicio de un recorrido que se prolongará hasta abril de 2026. A lo largo del proceso se informará a los participantes sobre los recursos disponibles tanto en organismos públicos como en instituciones privadas, se identificarán sus necesidades y se trabajará en el desarrollo de sus capacidades para mejorar sus opciones de acceso al empleo.

El itinerario se desarrollará a través de formación en competencias básicas, transversales y técnicas, así como cursos de recualificación profesional en aula acompañados de prácticas en empresas y seguimiento individualizado. El objetivo final es favorecer la integración en los espacios laborales, superar barreras y combatir la discriminación con especial atención a la igualdad de género y de trato, garantizando una igualdad de oportunidades real en el empleo.