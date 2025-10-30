Cruz Roja y León Es Comercio reivindican el talento sin etiquetas en el acceso al mercado laboral Una treintena de establecimientos leoneses distribuirán 1.200 bolsas de algodón para sensibilizar sobre los prejuicios asociados a la edad, al género, el origen y la cultura

Cruz Roja y la Asociación León Es Comercio presentaron hoy iniciativa enmarcada en la campaña 'Contrata Sin' desarrollada por la institución humanitaria para reivindicar el talento sin etiquetas e invitar a la ciudadanía a reflexionar sobre la influencia de los estereotipos y los prejuicios asociados a la edad, al género, el origen o la cultura que suponen barreras en el acceso al mercado laboral.

Una treintena de establecimientos de León Es Comercio adheridos en León y Ponferrada a la campaña distribuirán 1.200 bolsas de algodón entre su clientela con los mensajes 'Contrata sin género de dudas', 'Contrata sin horas de vuelo', 'Contrata sin denominación de origen', 'Contrata sin fecha de caducidad'.

El objetivo de ello es sensibilizar a la población en general y al tejido empresarial en particular de la necesidad de vencer esos obstáculos y conseguir una sociedad más justa y cohesionada.

«Trabajando las competencias personales y profesionales de las personas demandantes de empleo conseguimos que la edad, el sexo u origen no sean una barrera para todas aquellas personas que buscan su oportunidad laboral», aseguró el presidente de Cruz Roja en León, Daniel Hernández, quien abogó por «conseguir que el foco se centre en las competencias, experiencia y conocimiento de las personas, al margen de la edad que tengan y de cuál sea su origen o su sexo».

Por su parte, el presidente de León Es Comercio, Octavio Fernández, destacó la importancia de que el comercio local se sume a iniciativas de carácter social porque «el pequeño comercio también puede ser motor de cambio». «Cada bolsa que entregamos es un mensaje de compromiso con la diversidad y la inclusión, recordándonos que detrás de cada currículum no hay etiquetas; hay talento, esfuerzo y una historia», afirmó.

La campaña 'Contrata Sin', que se desarrolla desde 2020, está enmarcada en el Proyecto Reto Social Empresarial + Plus dentro del Programa Estatal FSE+ de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus y con cargo al Programa Estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha Contra La Pobreza y la Junta de Castilla y León a través del Servicio Público de empleo de castilla y León.