Un municipio del alfoz de León busca cubrir seis plazas públicas

El Boletín Oficial de Castilla y León informa de tres procesos selectivos que lleva a cabo el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo con seis plazas de trabajo para cubrir mediante provisión de turno libres.

Las primeras cuatro se encuadran dentro de la Categoría profesional de Conductor/a del Servicio de Limpieza Viaria y Recogida de Basuras (Grupo IV), como personal laboral fijo. Una de las plazas corresponde a la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento para 2023, que fue objeto de publicación en el B.O.P. de León número 247, de fecha 30 de diciembre de 2023; y las otras tres plazas corresponden a la Oferta de Empleo Público de este consistorio del alfoz leonés para 2024, que fue objeto de publicación en el B.O.P. de León número 7, de fecha 13 de enero de 2025.

Las plazas convocadas están dotadas de las retribuciones que correspondan según el VI Convenio Colectivo para los Empleados/as Públicos/as del Ayuntamiento de SanAndrés del Rabanedo.

Dos plazas más

Otra de las plazas a cubrir, que también corresponde a la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento para 2023, que fue objeto de publicación en el B.O.P. de León número 247, de fecha 30 de diciembre de 2023; es en proceso selectivo mediante turno libre en la Categoría profesional de Peón/a-Operario/a del Servicio de Obras (Grupo V), como personal laboral fijo.

La última oferta, con las mismas caractérísicas que las otras cinco en cuanto al proceso de 2023, es para una plaza de la Categoría profesional de Auxiliar de Limpieza del Servicio de Limpieza de Interiores (Grupo V), como personal laboral fijo.

Los requisitos, plazos y documentación que hay que presentar se puede consultar en el BoCyL del pasado jueves 13 de noviembre de 2025. El proceso para cubrir las seis plazas será de oposición.