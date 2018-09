Operación Enredadera Manuel García reivindica su inocencia y pide dar marcha atrás a la moción de censura de Villaquilambre Manuel García comparece en rueda de prensa 24 horas antes de la moción de cesura. / Peio El alcalde insiste que nunca ha cometido una ilegalidad, cree que el caso quedará en «agua de borrajas», acusa a Luis Tudanca de acabar con el PP de León y ataca al edil de UPyD de buscar su jubilación en el Ayuntamiento A. CUBILLAS León Jueves, 6 septiembre 2018, 14:27

Reivindica su inocencia, pide prudencia política y solicitar a la oposición que recapacite.

A menos de 24 horas de la votación de la moción de censura que le arrebataría la Alcaldía de Villaquilambre, Manuel García, acompañado por su letrado, se ha desmarcado nuevamente de la Operación Enredadera y ha defendido su legalidad en la gestión municipal.

«Nadie me puede reprochar ninguna amaño, triquiñuela, ilegalidad o nada que pueda emborronar esta gestión por mucho daño que han hecho algunas informaciones», remarcó con García, que advirtió que si habla con contundencia es porque está «indignado» con lo ocurrido y porque «tengo la conciencia bien tranquila».

Es más, se ha mostrado convencido de que todo quedará en «agua de borrajas» porque, a pesar de haber mantenido reuniones con el empresario Ángel Luis García 'el patatero', hoy en prisión por su implicación en la trama de corrupción, jamás ha acometido ni un amaño ni ninguna ilegalidad.

El SMS de un socialista Manuel García aseguró que en los «malos momentos» te das cuenta de la gente que tienes al lado. Y, entre ellos, un socialista histórico –del que no quiso desvelar su nombre- y que le envió un mensaje nada más conocer la presentación de la moción de censura encabezada por el PSOE. «Buenos días amigo. Esta mañana me despierto con la noticia de la moción. Sigo seguro de tu honradez como político pero sobre todo con persona. No entiendo que se quiera llegar al poder con tanto odio, espero que se recapacite. Personalmente me siento avergonzado por la actitud de algunos cargos de mi partido. Un fuerte y cordial abrazo».

«Jamás y lo digo en mayúsculas me he reunido con nadie para acordar ningún tipo de amaño. No es mi forma de ser. Yo no soy responsable de lo que puedan decir otras personas o lo que se quieran hacer valer esas personas. Me he encontrado en una indefensión total por las conversaciones que se han publicado. ¿Cómo es posible que estas personas estén diciendo eso? Jamás he celebrado una reunión encaminada a cometer una ilegalidad».

La moción de Luis Tudanac

De ahí que García haya apelado a la responsabilidad para dar marcha atrás a la moción de censura que se votará este viernes y que, según afirmó con contundencia, tiene detrás la firma del líder autonómicos del PSOE Luis Tudanca, cuya familia, según recordó el alcalde, reside en el municipio.

«Quiere que pase como con José Luis Rodríguez Zapatero cuando le achacaban que como iba a ganar si no iba a ganar ni en León. Desde el año 1999 el PSOE no gobierna en este municipio pero el objetivo del señor Tudanca va más allá porque es lograr Castilla y León y para ello quiere acabar con el PP de León porque sabe que es clave para ganar la Junta y va a hacer todo lo posible».

En este sentido, García se mostró preocupado por los tiempos de «inestabilidad» que se avecinan en Villaquilambre si prospera una moción a tan sólo ocho meses de las elecciones y recordó que aún quedan proyectos importantes que será imposible que salgan adelante. «Creo que todavía hay tiempo de dar marcha atrás y reconsiderar su postura por el bien del municipio».

Socios de gobierno

Aunque si con alguien fue crítico el alcalde fue con sus socios de gobierno. A la UPL le recordó que no está imputado, condición que en su día fue sine qua non para apoyar esa moción, y al concejal UPyD, Miguel Ángel Díez de Celis, le recordó que Roma no paga a los traidores y lamentó su ansía por jubilarse dentro del Ayuntamiento.

«Estoy profundamente decepcionado. Jamás lo hubiera imaginado. Recuerdo el día de las elecciones que me dijo que iría conmigo a muerte a donde hiciese falta porque nunca podría ir con esa gentuza. Me reconoció que siempre ha estado más cerca del centro derecha que de las izquierdas y ahora se veden a quien haga falta. Será que en las próximas elecciones le veremos en el PSOE», reprochó García, que le advirtió que se seguirán viendo por el pueblo, por donde irá «con la cabeza bien alta».

Día «complicado»

A escasas horas de la celebración del pleno, García reconoce en que la jornada de este viernes será un día «complicada» aunque advierte que no da perdida por la alcaldía de Villaquilambre, «siempre me han enseñado a luchar hasta el final».

En cualquier caso, asegura que de prosperar la moción, se iría con la conciencia muy tranquila, a disposición de nuevo del PP de León para recuperar el bastón de mando del municipio del alzo y con la cabeza muy alta, convencido de su buen trabajo por sus vecinos. «Me quedo con las palabras que en su día dijo Mariano Rajoy. Dejo Villaquilambre inmensamente mejor de lo que me lo encontré».