El quebradero de cabeza del sistema ILS: 21 años de antigüedad y 16 vuelos desviados en un año

A vueltas con el sistema ILS del Aeropuerto de León que ha vuelto a fallar ente otoño en León y que para la plataforma ciudadana Más Vuelos es un auténtico quebradero de cabeza que lastra el desarrollo futuro del aeródromo de La Virgen del Camino.

Una vez más, exigen a Defensa la «inmediata» reparación y calibración de este sistema de apoyo a la navegación y aterrizaje que, en condiciones climatológicas adversas como niebla, fuertes lluvias o rachas de viento importantes, permite que los aviones puedan aterrizar en condiciones seguras.

Según explica la plataforma en su último comunicado, el sistema ILS de León es de Nivel I, el más básico de los que existen, y tiene 21 años de antigüedad frente a casos de aeropuertos cercanos como el de Valladolid en Villanubla, de 16 años y Nivel II que pronto se mejorará con otro de nivel III.

Lo cierto es que los problemas del sistema en León no son nuevos. El pasado año, según la plataforma, se tuvieron que desviar hasta 16 vuelos por los fallos del sistema, 14 al aeropuerto de Asturias y otros dos a Valladolid. Una situación que causa «trastornos a los pasajeros» y que para la plataforma es una «tomadura de pelo a los leoneses».

Exigen por lo tanto que se instale un sistema de Nivel III categoría C con el que «puedan aterrizar los aviones de vuelos comerciales y de mercancías aéreas en condiciones adversas de cero visibilidad o cero pies» y vaticinan: si el ILS de León no se arregla «lo antes posible» pasará como en 2024 con nuevos desvíos.

Solicitan una reunión con Óscar Puente y desbloquear la terminal de carga

La plataforma ciudadana ha enviado una tercera carta certificada al ministro de Transportes, Óscar Puente, solicitando una reunión ya que las dos ocasiones anteriores no han obtenido respuesta, así como a la subdelegación del Gobierno en León para una reunión como la que se solicitó en mayo que tampoco, dice la plataforma, fue atendida. Al tiempo, se pide la intervención del consorcio conformado por Diputación de León y Ayuntamiento de León.

Confía la plataforma en que el presidente de la institución provincial así como el vicepresidente trasladen a Óscar Puente las necesidades del aeropuerto leonés y de su próximo encuentro salgan «fechas, plazos y ejecuciones» para la futura terminal de carga de mercancías tan demandada y para la que hay un informe elaborado.

Esta terminal situaría a León en el polo de las comunicaciones en el noroeste peninsular y se sumaría a la buena tendencia del aeropuerto en vuelos comerciales, situándose a la cabeza en la comunidad.