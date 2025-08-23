Vecinos de un pueblo de León denuncian que están «hasta tres días sin agua» desde hace meses Los propietarios de varias viviendas de la zona cercana al pabellón deportivo de Sariegos se quejan de que la presión es baja «casi siempre» y los cortes de suministro son constantes mietras el Ayuntamiento asegura «que agua no ha faltado nunca»

Alberto P. Castellanos León Sábado, 23 de agosto 2025, 09:19

Complicada situación entre un grupo de vecinos de Sariegos que se quejan de falta de presión en el agua y cortes puntuales, y el Ayuntamiento que asegura que «no ha faltado sumunistro nunca» y que «la responsabilidad está en la empresa concesionaria» que lo gestiona en este municipio del alfoz de León.

Dos vecinos S.E. y M.P. de la calle Namilla, en la zona cercana al pabelón deportivo de la localidad, aseguran que «se encuentran sin agua potable en sus hogares en plena ola de calor. Semanas sin apenas caudal ni presión de agua y días enteros sin que salga ni una sola gota por el grifo».

«La empresa que gestiona el agua, Socamex, no se hace cargo de nada y solamente echa balones fuera», critican estos vecinos que comentan que el Ayuntamiento «dice que hay una avería aunque es un problema que arrastramos desde hace meses. De hecho, desde hace dos años la presión es mínima».

El alcalde de Sariegos, Roberto Aller, afirma que «si la empresa concesionaria incumple, desde el Ayuntamiento podemos pedir y exigir, y hacer lo que tengamos que hacer cuando llegue el momento», además de recalcar que «en abril y mayo hubo revisiones y todas las averías que se detectaron las arregló el consistorio».

«Nos están robando el agua»

El problema, añade Roberto Aller, es que «el depósito se llena a medianoche y a las ocho de la mañana, cuando en todos los sitios sigue casi lleno porque de madrugada casi nadie usa agua, aquí está mediado. ¿Qué ocurre? En algún momento y por algún lugar ese agua está saliendo. Estamos investigando quién y cómo roba ese agua, si a través de una boca de riego o a saber cómo».

Explicaciones que los vecinos afectados denuncian no obtienen del Ayuntamiento de forma directa: «Nos da larga, que sólo nos atiende por teléfono. Llevamos meses con llamadas, escritos e intentos de reuniones que no se producen». M.P., vecina de la calle Namilla añade que «no podemos asearnos, ni beber. Los electrodomésticos que implican uso de agua como lavadora o lavavajillas no se pueden utilizar» y que algunas personas que los han utilizado los han estropeado.

«La situación se ha convertido en insostenible este verano con cortes continuos de agua, sin previo aviso, y con temperaturas muy elevadas que hacen de este recurso tan básico, una necesidad aún más fundamental», denuncian los vecinos. Desde el Ayuntamiento contradicen esta versión y aseguran que «no ha faltado agua nunca» y que todos los años «en épocas estivales hay algunos problemas». Unos cortes, que según las personas que protagonizan las quejas afectan «a otras localidades como Pobladura».