La eclosión urbanística del alfoz de León pasa por Sariegos con 1.200 nuevas viviendas Uno de los municipios más pujantes del área metropolitana avanza en el desbloqueo de varios sectores que acercarían al municipio a los 10.000 habitantes en una década

Es un municipio que lleva ganando población desde el año 2000 y que se ha convertido desde hace tiempo en el que mejor renta per cápita tiene de toda la provincia.

Sariegos apunta hacia seguir esta escalada que le ha permitido alcanzar los 5.500 habitantes en este 2025 gracias a una ubicación que le deja a mano los servicios de la ciudad sin necesidad de residir en ella. «Es una gozada vivir aquí», explica su alcalde Roberto Aller, que compagina su cargo en el Ayuntamiento con el vicepresidente en la Diputación. «Del pueblo al centro de León tardo diez minutos en coche», sentencia. A ello se suman las conexiones entre las localidades y los accesos a las principales vías que de la capital.

Por todas estas circunstancias, varios promotores han puesto el foco en este municipio del área metropolitana de León. Algunos de los proyectos, que se quedaron en el papel hace algunos años, están volviendo a resurgir. Solo hace falta dar un paseo por las localidades de Carbajal o Pobladura para encontrar banderolas de promociones, terrenos a los que vuelven las máquinas y sectores que se empiezan a urbanizar.

A pesar de que muchas de las licencias para construir viviendas aún no han entrado al Ayuntamiento de Sariegos, muchas de las promotoras ya anuncian la opción de compra sobre plano para adquirir alguna de ellas, como por ejemplo LandCo en el Cueto del Moro.

Este sector 31 tiene diseñado desde el año 2021 una promoción para 550 viviendas unifamiliares en una de las urbanizaciones más importantes a desarrollar en Sariegos con una inversión que superaba los 15 millones de euros para urbanizar 12.000 metros cuadrados. Entre ellas había espacio para adosados, pareados y monofamiliares aisladas.

Según las promociones previstas en el plan parcial, a la espera de formalizarse con licencia de edificación, también sumarían un buen número de viviendas el Sector 15 -Campar de la Pacha-, con 220; o el Sector 16, en proceso de estudio detalle, para 270 parcelas en territorios de Miguélez. Otros proyectos que se están reactivando son las 109 viviendas del Sector 1, en Pobladura; otras 45 para el Sector 18; o 50 parcelas en el Sector 25, de Lino Casquero, donde se están urbanizando las calles tras mucho tiempo parado.

Más de un millar de viviendas para crecer en Sariegos

En total, todas estas zonas sumarían 1.244 nuevas viviendas en el municipio al norte de León. «Se están reactivando. Una de ellas ya se están haciendo y unas cuantas en movimiento», explica Aller. Como ejemplo pone el Cueto del Moro, en Carbajal, en una zona que se acaba de abrir recientemente junto a la residencia Los Rosales. «Estaba muy enquistado y se ha conseguido arreglar», por lo que las grúas no tardarán en llegar a este macroproyecto. También en el Sector 1 de Pobladura, cerca de las antiguas granjas, se adquirieron unas parcelas para subastar y ya se ha iniciado la urbanización. Mientras que el Campar de la Pacha, en Azadinos, pasando el nuevo supermercado Lupa -en dirección a Las Moreras- se están ultimando las labores de obra para entregar el plan parcial y que Sariegos lo recepcione.

El Ayuntamiento tiene previsto que muchas de estas licencias entren entre diciembre y los primeros meses de 2026. Todo dependerá del ritmo de venta de las promotoras, bien de forma directa o a través de agencias inmobiliarias, ya que «muchas esperan tener hasta un 20% vendido para pedir licencias y construir», apunta el regidor.

Las pretensiones en Sariegos apuntan al desarrollo de todas estas viviendas durante los próximos «cinco o siete años», lo que permitiría avanzar al municipio hacia una cifra cercana a los 10.000 habitantes, prácticamente el doble de lo que tiene en este momento, confirmando a esta zona del alfoz como la más expansiva del área metropolitana.

