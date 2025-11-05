La grúas completan el puzle de los chalés de Eras con 17 promociones activas Tres urbanizaciones, una mansión de tres parcelas y diferentes viviendas unifamiliares rellenan los pocos huecos libres de una zona que tiene condicionada su expansión

Rubén Fariñas León Miércoles, 5 de noviembre 2025

Al despegue de las promociones plurifamiliares de La Lastra y La Palomera le ha salido competencia para aquellos que buscan la tranquilidad y su propia casa. El Área 18, conocido popularmente como los chalés de Eras de Renueva, han vuelto a recibir a las grúas para aprovechar las cada vez menos parcelas que quedan disponibles.

El sector se empezó a desarrollar a finales de los 90, entre las calles Río Moro y la carretera de Carbajal. Más tarde creció desde Ejército del Aire y el río Bernesga, a principios de los 2000; y la crisis inmobiliaria se topó con la expansión en el contorno de la calle Unicef.

Casi dos décadas después, las promociones brotan de nuevo y varios de los huecos pendientes de completar se empiezan a copar, quedando solo pendiente en entorno de la empresa Pienso Día.

«Dentro de León capital, es el único barrio con zona de chalés», salvo una promoción en venta en La Lastra, reconocen sus vecinos, que ponen en valor «una zona con los servicios de la ciudad y más tranquila». Otras opciones se encuentran fuera del municipio: Carbajal -Sariegos-, el Caminón -Villaquilambre- o San Andrés.

Nuevas promociones en el Área 18

El movimiento de tierras llega ya a 17 zonas diferentes de este barrio, algunas tan singulares como una mansión que utilizará tres parcelas para levantar esta vivienda unifamiliar cuyo terreno se encuentra vallado, en la confluencia de las calles Río Moro y Camba.

En la calle Ejército del Aire, el prestigioso estudio 'A-cero', de los arquitectos Joaquín Torres y Rafael Llamazares, también está trabajando en una nueva unidad.

A ello se suman tres urbanizaciones de varios chalés que se distribuyen así: Río Camba -con parque de Los Ríos-, tres; en Río Moro, dos; y la más grande en Río Iyarga, con doce.

Promociones unifamiliares hay un total de 14 en marcha, muchas de ellos por la misma constructora, en diferentes parcelas. «Se está construyendo muchísimo en los dos últimos años. Muchas son obras abandonadas durante la crisis y que ahora se recuperan, como una vivienda en calle Unicef, iniciada en 2007, que se ha retomado ahora», reconoce un residente del Área 18.

Todo ello en un barrio donde posibles ampliaciones se verían condicionados por el Plan Regional de Ordenación Urbana que tiene en cuenta el desarrollo de la Ronda Norte, entre la calle Unicef y la residencia Piedras Blancas, que limitaría en ese tramo su crecimiento.