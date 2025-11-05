Ofrecen 209.000 euros por las parcelas que permitan conectar San Mamés y Palomera El expropiatorio sigue adelante para la aprobación definitiva que planeamiento que permitirá crear una nueva calle y levantar dos bloques de viviendas

Rubén Fariñas León Miércoles, 5 de noviembre 2025, 08:16

La expansión del barrio de La Palomera quiere tener una nueva conexión en su propio corazón. Era un objetivo desde hace muchos años y tras la demolición del chalé de Los Osorios está más cerca que nunca de convertirse en realidad.

La conexión con San Mamés avanza a través de la expropiación de unos terrenos cuyos propietarios no acudieron a la junta de compensación que se creó para liberar las parcelas del sector AA 07-04 'Los Osorios'.

La asociación de vecinos llevaba tiempo «con esta historia», apostando por que se cumpliera con el Plan General de Ordenación Urbana que contempla el enlace viario entre la calle Padre Getino y la plaza Padre Severino Ibáñez.

El expropiatorio sigue dando pasos y ya ha pasado por la Comisión de Desarrollo Urbano y el pleno de esta pasada semana, donde se dio luz verde, por unanimidad, a la aprobación definitiva del reclamo que afecta a los propietarios no adheridos a la junta de compensación.

El proyecto fue aprobado inicialmente por acuerdo de la junta de gobierno local del 30 de mayo y configura dicho ámbito como una de las actuaciones aisladas de suelo urbano consolidado. El objetivo, según recoge el documento rector, es el de eliminar un adarve, mejorar la accesibilidad de la zona y permeabilizarlo entre Padre Getino y Severino Ibáñez. A ello se sumará la dotación de dos bloques de viviendas plurifamiliares a ambos lados del nuevo vial resultante.

Cuatro parcelas: dos con acuerdo y dos sin él

El sector está compuesto por cuatro parcelas divididas en cuatro fincas -quedando la última subdividida en dos tramo-. Las tres primeras pertenecían a la Sareb -en la zona donde se levantaba el chalé demolido- y tienen una superficie total de 1.188 metros cuadrados. Y la otra, con sus dos partes, corresponde a dos particulares.

Mientras que el Sareb se adherió a la junta de compensación, los particulares no se han presentado y se tuvo que abrir la vía del expropiatorio forzoso para adquirir el terreno. Sobre uno de ellos pesa, además, una anotación preventiva de embargo a favor de Unicaja.

La superficie total es de 1.429 metros cuadrados y una capacidad de edificabilidad de 4.005 metros para una parcela que limita al norte con un edificio de viviendas y naves, al oeste con un solar y Padre Getino y al suroeste con Los Osorios y Severino Ibáñez.

Los terrenos a expropiar están clasificados como suelo urbano consolidado, incluidos en AA 07-04 'Los Osorios', de uso global residencial. El justiprecio establecido por la junta de compensación para la parcela de 240 metros cuadrados carente de acuerdo asciende a 209.050 euros.

La aprobación definitiva de este planteamiento urbanístico implica la declaración de utilidad pública y el interés social de las obras previstas en el mismo, así como la necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a efectos de su explotación forzosa, según recogen los pliegos.