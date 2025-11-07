El aviso de un nido de avispa velutina moviliza a Protección Civil de Sariegos La agrupación intervino en un parque público para retirar un nido técnico con ayuda de una grúa, en una actuación complicada por la lluvia

Lucía Gutiérrez León Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:13

La Agrupación de Protección Civil de Sariegos intervino este viernes 7 de noviembre tras el aviso de los vecinos por la presencia de un nido de avispa velutina en un parque público del municipio. Aunque el nido se encontraba alejado de la zona de paso, se consideró conveniente su retirada por el riesgo que supone para las personas.

En esta ocasión se trataba de un nido técnico, situado a gran altura, lo que obligó a solicitar una plataforma elevadora facilitada por el Ayuntamiento y manejada por un técnico voluntario. La maniobra requirió especial precisión debido a la lluvia. Una vez alcanzado el nido, los voluntarios aplicaron un veneno específico para controlar la colonia y procedieron a su retirada para su posterior estudio. De esta actuación se dio cuenta a la Junta de Castilla y León, que realiza el seguimiento del avance de esta especie invasora.

Desde Protección Civil señalan que, aunque la presencia de la avispa velutina continúa aumentando, este año se ha registrado un menor número de intervenciones que en campañas anteriores. En cambio, se ha detectado un incremento de actuaciones relacionadas con la avispa europea, más habitual en huertas y zonas arboladas.

El Ayuntamiento de Sariegos cuenta con una de agrupaciones de Protección Civil activas y formadas, que presta numerosos servicios a los vecinos, entre ellos las intervenciones con fauna potencialmente peligrosa: enjambres de abejas, ofidios, avispas o avispones. Los voluntarios especializados se encargan de capturar, reubicar o eliminar estos ejemplares según el riesgo que representen.

El combate contra la velutina comienza ya en primavera con un programa de trampeo de reinas, para evitar que establezcan nuevos nidos, y continúa durante el resto del año con la retirada de nidos primarios y secundarios, que en muchos casos requieren grúas y el acordonamiento de la zona.

En lo que va de año, la agrupación ha eliminado 16 nidos de velutina, y el número total de intervenciones con fauna supera las 50 actuaciones.

De cara a la próxima primavera, Protección Civil de Sariegos pondrá en marcha un programa de prevención e información ciudadana, con talleres de trampeo, recomendaciones para labores de jardinería o desbroce, y formación en primeros auxilios y atención a picaduras.

El objetivo es que los vecinos sepan cómo actuar ante la presencia de estos insectos y cómo prevenir su expansión.