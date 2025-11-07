leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagenes de Protección Civil en Sariegos. L.N

El aviso de un nido de avispa velutina moviliza a Protección Civil de Sariegos

La agrupación intervino en un parque público para retirar un nido técnico con ayuda de una grúa, en una actuación complicada por la lluvia

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:13

Comenta

La Agrupación de Protección Civil de Sariegos intervino este viernes 7 de noviembre tras el aviso de los vecinos por la presencia de un nido de avispa velutina en un parque público del municipio. Aunque el nido se encontraba alejado de la zona de paso, se consideró conveniente su retirada por el riesgo que supone para las personas.

En esta ocasión se trataba de un nido técnico, situado a gran altura, lo que obligó a solicitar una plataforma elevadora facilitada por el Ayuntamiento y manejada por un técnico voluntario. La maniobra requirió especial precisión debido a la lluvia. Una vez alcanzado el nido, los voluntarios aplicaron un veneno específico para controlar la colonia y procedieron a su retirada para su posterior estudio. De esta actuación se dio cuenta a la Junta de Castilla y León, que realiza el seguimiento del avance de esta especie invasora.

Desde Protección Civil señalan que, aunque la presencia de la avispa velutina continúa aumentando, este año se ha registrado un menor número de intervenciones que en campañas anteriores. En cambio, se ha detectado un incremento de actuaciones relacionadas con la avispa europea, más habitual en huertas y zonas arboladas.

Voluntarios de Protección Civil

El Ayuntamiento de Sariegos cuenta con una de agrupaciones de Protección Civil activas y formadas, que presta numerosos servicios a los vecinos, entre ellos las intervenciones con fauna potencialmente peligrosa: enjambres de abejas, ofidios, avispas o avispones. Los voluntarios especializados se encargan de capturar, reubicar o eliminar estos ejemplares según el riesgo que representen.

Imágenes de Protección Civil actuando. L.N
Imagen principal - Imágenes de Protección Civil actuando.
Imagen secundaria 1 - Imágenes de Protección Civil actuando.
Imagen secundaria 2 - Imágenes de Protección Civil actuando.

El combate contra la velutina comienza ya en primavera con un programa de trampeo de reinas, para evitar que establezcan nuevos nidos, y continúa durante el resto del año con la retirada de nidos primarios y secundarios, que en muchos casos requieren grúas y el acordonamiento de la zona.

Noticias relacionadas

Tres incendios y retiradas de nidos de avispa y cigüeña en un intenso fin de semana

Tres incendios y retiradas de nidos de avispa y cigüeña en un intenso fin de semana

Descubren un nido de avispa asiática a 100 metros de un instituto de León

Descubren un nido de avispa asiática a 100 metros de un instituto de León

Eliminación de nidos

En lo que va de año, la agrupación ha eliminado 16 nidos de velutina, y el número total de intervenciones con fauna supera las 50 actuaciones.

De cara a la próxima primavera, Protección Civil de Sariegos pondrá en marcha un programa de prevención e información ciudadana, con talleres de trampeo, recomendaciones para labores de jardinería o desbroce, y formación en primeros auxilios y atención a picaduras.

El objetivo es que los vecinos sepan cómo actuar ante la presencia de estos insectos y cómo prevenir su expansión.

Publicidad

Top 50
  1. 1 León activa su Zona de Bajas Emisiones: todo lo que debes saber para que no te multen
  2. 2 Fallece Juan Ignacio López, el médico leonés que luchó por la Ley ELA
  3. 3 El Bakura, 25 años de historia donde los militares llegan siendo alumnos y vuelven como sargentos
  4. 4 No se multará por la nueva Ordenanza de Movilidad en León hasta dentro de unos meses
  5. 5 Macabro hallazgo de restos de un ritual esotérico en la playa de San Lorenzo
  6. 6 El Gobierno confina aves de corral en 18 municipios de León para no propagar la gripe aviar
  7. 7 Piden empezar a sancionar «en una semana» a los patinetes eléctricos de León
  8. 8 La curiosa imagen de un visón paseándose por una calle de León
  9. 9 El emotivo vídeo con el que la Cultural cumple con León: el Reino será rojo
  10. 10 Novedades para los conductores de patinete en León: solo mayores de 16 años y obligatorio el casco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El aviso de un nido de avispa velutina moviliza a Protección Civil de Sariegos

El aviso de un nido de avispa velutina moviliza a Protección Civil de Sariegos