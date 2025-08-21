Un vecino de San Andrés permite detener in fraganti a un ladrón que robaba un coche El vecino observó la fractura en la luna del vehículo y avisó a los agentes que detuvieron a un hombre de 38 años

Leonoticias León Jueves, 21 de agosto 2025, 13:01 Comenta Compartir

Un vecino logra frustar un robo de un objeto de alto valor en un vehículo comercial estacionado en un zona de San Andrés del Rabanedo pillando in fraganti al ladrón.

El vecino observó una fractura en la luna de dicho vehículo y alertó a la sala CIMACC 091, lo que permitió una rápida respuesta policial e impidió la consumación del robo.

La Policía Nacional detuvo así in fraganti a un hombre de 38 años que intentaba sustraer herramientas del interior de un vehículo comercial. El individuo fracturó una de las ventanillas para acceder al interior y fue sorprendido mientras intentaba ocultarse entre la carga.

El detenido tenía numerosos antecedentes

La herramienta de gran valor económico fue depositada en dependencias policiales a la espera de ser entregada a su propietario.

El detenido, con numerosos antecedentes policiales, será igualmente puesto a disposición judicial, mientras se investiga su posible implicación en otros hechos de similares características.