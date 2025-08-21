leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Nuevos realojos en León: quedan 26 localidades evacuadas y 1.518 vecinos desalojados
Policía Nacional de San Andrés.

Un vecino de San Andrés permite detener in fraganti a un ladrón que robaba un coche

El vecino observó la fractura en la luna del vehículo y avisó a los agentes que detuvieron a un hombre de 38 años

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:01

Un vecino logra frustar un robo de un objeto de alto valor en un vehículo comercial estacionado en un zona de San Andrés del Rabanedo pillando in fraganti al ladrón.

El vecino observó una fractura en la luna de dicho vehículo y alertó a la sala CIMACC 091, lo que permitió una rápida respuesta policial e impidió la consumación del robo.

La Policía Nacional detuvo así in fraganti a un hombre de 38 años que intentaba sustraer herramientas del interior de un vehículo comercial. El individuo fracturó una de las ventanillas para acceder al interior y fue sorprendido mientras intentaba ocultarse entre la carga.

El detenido tenía numerosos antecedentes

La herramienta de gran valor económico fue depositada en dependencias policiales a la espera de ser entregada a su propietario.

El detenido, con numerosos antecedentes policiales, será igualmente puesto a disposición judicial, mientras se investiga su posible implicación en otros hechos de similares características.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un incendio provocado, ya en nivel 2, rompe la buena evolución de los 23 fuegos activos en León
  2. 2 Así es el plan de ayuda: 185.000 euros para recuperación de viviendas, 500 por familia desalojada y 5.500 por empresa
  3. 3 El grupo de WhatsApp que salva ganaderías: «Lo que no hace la Junta lo hacen los paletos, como nos llaman ellos»
  4. 4 El restaurante de Las Médulas que resurgirá de las cenizas: «Todo lo que ganaba lo invertía aquí»
  5. 5 Una empresa adjudicataria de la Junta lanza una oferta de empleo para peones «sin experiencia» en plena emergencia por los incendios
  6. 6 Evacúan en helicóptero a una voluntaria de incendios que se sintió indispuesta en el Catoute
  7. 7 Doce días de pesadilla en Fasgar: «Se está quemando la historia de nuestras familias»
  8. 8 Encuentra un bote de refresco con 1.500 euros y lo entrega a la Guardia Civil
  9. 9 «La evidencia científica demuestra que los incendios más destructivos no se apagan solo con recursos de emergencia»
  10. 10 Un hombre de 50 años apuñala a otro en la puerta de un comercio en San Andrés del Rabanedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Un vecino de San Andrés permite detener in fraganti a un ladrón que robaba un coche

Un vecino de San Andrés permite detener in fraganti a un ladrón que robaba un coche