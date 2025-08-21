leonoticias - Noticias de León y provincia

Un coche de la Policía Nacional frente a la comisaría de San Andrés.

Un hombre de 50 años apuñala a otro en la puerta de un comercio en San Andrés del Rabanedo

El agresor, detenido por la Policía Nacional de la localidad del alfoz de León, cuenta con numerosos antecedentes

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:00

Un hombre detenido por apuñalar a otro en San Andrés del Rabanedo. La Policía Nacional de la localidad del alfoz de León ha sido la encargar de la detención, en el marco de la labor preventiva y de respuesta inmediata que desarrolla en la zona.

En una primera intervención, los agentes procedieron a la localización y detención de un varón de 50 años de edad que había agredido con un arma blanca a otro hombre en la puerta de un establecimiento comercial de Trobajo del Camino.

La víctima, que presentaba dos heridas de arma blanca, fue atendida en el Centro de Salud de la localidad, negándose tanto a su traslado al Complejo Hospitalario de León como a interponer denuncia.

El autor de los hechos, que ya contaba con numerosos antecedentes, fue detenido poco después y colaboró en la entrega de la navaja utilizada y de la ropa manchada de sangre. Además del delito de lesiones, se le imputa un delito de quebrantamiento de condena, ya que tenía en vigor una prohibición de tenencia y porte de armas decretada por un Juzgado de León. El detenido será puesto a disposición judicial en las próximas horas.

