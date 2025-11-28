El PSOE alerta de que «no habrá partida presupuestaria» para Navidad hasta Año Nuevo El Grupo Municipal Socialista advirtió a la UPL de esta posibilidad y considera que se podría haber solucionado la situación con el presupuesto o un crédito extraordinario este 2025

El Ayuntamiento de San Andrés «no tendrá partida presupuestaria» para el desarrollo de actividades navideñas. Así lo trasladó el propio equipo de gobierno en la última comisión informativa de Cultura, Juventud y Deportes, el pasado 18 de este mes. Y aunque segñun denuncian desde el partido «estamos acostumbrados a las mentiras o cambios de criterio», como indican que UPL les llama a «sus idas y venidas», «sabemos que no queda dinero para estos fines hasta Año Nuevo, dado que la Concejalía responsable de esta área ha agotado todas las partidas presupuestarias en otras fiestas y eventos varios, como por ejemplo la Feria de la Cerveza Artesana, para la que se destinaron 4.000 euros, o el Slalom, que recibió una partida de 12.400 euros».

Una decisión que acusan que les consta que los leonesistas «ya están detrás de las asociaciones para conocer las propuestas que prevén llevar a cabo». Actividades que hacen «altruistamente» estos colectivos a los que, según indican recordar, la UPL «lleva todo el mandato ninguneando». Pero, según la realidad que indican, estas iniciativas «nada tienen que ver con la organización municipal, ni podrán contar con ninguna aportación económica del Ayuntamiento», por lo que el equipo de gobierno sólo utilizará el trabajo de las asociaciones para «enmascarar su nula capacidad de gestión».

Además, según remarcan, este grupo municipal ha venido advirtiendo de esta posible situación con anterioridad. Por ello, «no hay otro culpable que la UPL, que con su incapacidad, su falta de previsión y su exceso de soberbia, están llevando al municipio a unos límites nunca vistos».

Desde el PSOE de San Andrés aseguran no querer ser el 'Grinch', pero, auguran un programa navideño «pobre y desilusionante», que será «fiel reflejo de todo este mandato, marcado por el trilerismo, la dejadez y la falta de transparencia».