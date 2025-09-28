Protección Civil de San Andrés denuncia su «inactividad» por desacuerdos con el Ayuntamiento La agrupación asegura que lleva más de un año sin actividad, mientras que el consistorio afirma haber mantenido reuniones, ofrecido formación y planificado una nueva captación de voluntarios

Imagen de archivo del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en la presentación de los vehículos de Protección Civil de la provincia de León.

Lucía Gutiérrez León Domingo, 28 de septiembre 2025, 09:23 Comenta Compartir

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de San Andrés del Rabanedo asegura que su actividad está paralizada desde hace año y medio. Según explica Adrián Madureira, voluntario del grupo, la decisión la tomaron ellos mismos por la «mala situación» interna.

Madureira denuncia que, desde entonces, el Ayuntamiento no ha contado con ellos para reactivar el servicio. «Queremos justicia porque siempre hemos ayudado al municipio», lamenta.

El voluntario asegura que actualmente solo quedan siete miembros en activo, aunque antes eran doce. Explica que todo su trabajo es altruista y que los tres vehículos con los que cuentan están parados. También critica que se haya planteado una campaña para captar nuevos voluntarios «cuando nosotros seguimos aquí, pero sin actividad».

Por último, reprocha que el camión cisterna, que costó 250.000 euros al municipio, está sin uso y que las reuniones con el consistorio «se cancelan o no sirven para resolver la situación».

La respuesta del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo asegura que sí ha mantenido contacto con los voluntarios. Señala que en el último año y medio ha habido varias reuniones presenciales y llamadas telefónicas, así como gestiones para solicitar subvenciones de material y darles de alta en la plataforma de formación de la Junta.

El consistorio explica que se ofreció una nueva ubicación para la base de Protección Civil en el Pabellón Camino de Santiago y que incluso dos concejales acompañaron a los voluntarios para visitar las instalaciones.

Además, subraya que la campaña de captación de nuevos miembros no excluye a los actuales y que el objetivo es reforzar la agrupación. También insiste en que el seguro de los voluntarios está vigente y que existen documentos que acreditan todas las gestiones realizadas.