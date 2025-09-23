Casi un centenar de agentes velarán por la seguridad en la romería de San Froilán Se espera que participen más de 3.000 personas en el desfile de carros y pendones en La Virgen del Camino con un dispositivo que se prolongará hasta la madrugada

Leonoticias León Martes, 23 de septiembre 2025, 12:47 Comenta Compartir

El subdelegado de gobierno en León, Héctor Alaiz, ha copresidido sendas Juntas Locales de Seguridad convocadas en los Ayuntamientos de León y de Valverde de la Virgen, con motivo de la celebración de las fiestas de San Froilán, que tendrán lugar en los próximos días y que constituyen una de las tradiciones más arraigadas de la provincia.

Las reuniones, copresididas por el subdelegado del Gobierno en León y los respectivos alcaldes, han contado con la participación de representantes de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local y Protección Civil, entre otros cuerpos y organismos.

En el Ayuntamiento de Valverde de la Virgen, junto con el alcalde David Fernández, se ha celebrado la Junta Local relativa a la tradicional romería de La Virgen del Camino, que tendrá lugar el próximo 5 de octubre. El dispositivo de seguridad arrancará la noche anterior y se prolongará hasta la madrugada del día 6, con la participación de entre 60 y 70 efectivos de la Guardia Civil de distintas especialidades, que velarán por la seguridad en la romería, los accesos y aparcamientos, los establecimientos de hostelería y ocio, así como en mercadillos y recintos sujetos a la normativa de espectáculos públicos.

Cabe destacar que los guardias contarán con una oficina móvil para atender las posibles denuncias que puedan surgir en el que también estarán agentes extranjeros para atender a los peregrinos que puedan llegar a La Virgen del Camino.

Se espera que más de 3.000 personas formen parte del desfile de pendones y carros por lo que Protección Civil de Valverde de la Virgen contará con la colaboración de los compañeros de León y de Valencia de Don Juan así como asistencia medica gestionada por el propio consistorio.

León

En la Junta Local celebrada en el Ayuntamiento de León, tanto el alcalde José Antonio Diez como el representante del Gobierno han analizado las medidas de seguridad de cara a los festejos que acogerá la capital, entre ellas la Romería de San Froilán. La Guardia Civil ha previsto un dispositivo especial en los puntos limítrofes de la ciudad, con especial atención a la seguridad ciudadana y vial, para minimizar los riesgos asociados a la elevada afluencia de personas y vehículos.

Se mantendrá el nivel IV del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista, y se reforzarán los controles de tráfico, alcoholemia y drogas en las jornadas de mayor movimiento. Por su parte, la Policía Nacional y la Policía Local coordinarán su presencia en la capital para reforzar la vigilancia en zonas de gran concentración de público.

Temas

Ayuntamiento de León