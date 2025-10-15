Proponen una alternativa peatonal que permita abrir el puente de San Juan de Dios La solución sería temporal y daría una solución urgente al cierre 'sine die' del vial que fue ejecutado hace cuatro años y sigue clausurado

El grupo municipal de Ciudadanos ha presentado una moción para el pleno ordinario de octubre en San Andrés del Rabanedo en la que propone una solución provisional que permita abrir, por fin, el vial que une la rotonda de San Juan de Dios con el Ayuntamiento.

La iniciativa plantea la peatonalización del tramo comprendido entre la avenida Azorín y la calle Jesús Nazareno, salvando la presa del Bernesga y evitando así una inversión que el Ayuntamiento no puede afrontar por la falta de presupuestos.

El vial, finalizado en 2021, continúa cerrado al tránsito debido a la inexistencia de un paso peatonal seguro. Según un informe de la Policía Local de octubre de 2022, la apertura de este vial facilitaría de forma notable la conexión entre zonas clave como los hospitales y la Universidad de León, reduciendo tiempos de desplazamiento y mejorando la movilidad en el municipio.

El portavoz de Ciudadanos, Rafa Sánchez, ha señalado que «la situación actual pone de manifiesto la falta de gestión del gobierno de UPL, que ni siquiera ha presentado el presupuesto de 2025 y ha dejado sin efecto los 50.000 euros previstos para construir el paso peatonal sobre la presa del Bernesga».

Ante esta situación, Ciudadanos propone habilitar temporalmente el vial con un acceso peatonal seguro que conecte la Avenida Azorín con la calle Jesús Nazareno, permitiendo además un uso limitado del puente para tráfico ligero, excluyendo a los vehículos pesados. Sánchez ha subrayado que «se trata de una medida provisional con un coste mínimo y una gran utilidad para los vecinos, que podría ponerse en marcha en muy poco tiempo y sin apenas obras».

Con esta propuesta, Ciudadanos busca ofrecer una alternativa «práctica y realista frente a la falta de gestión del actual equipo de gobierno», evitando que el vial de San Juan de Dios siga siendo un símbolo del abandono institucional y la falta de planificación. «Aunque esta no es la solución definitiva, sí representa una respuesta necesaria ante la parálisis presupuestaria actual. Instamos al equipo de gobierno de UPL a salir de la inacción y trabajar en un presupuesto que permita abordar esta y otras inversiones urgentes para el municipio», finaliza Rafa Sánchez.