El PP denuncia que San Andrés ha perdido 11 plazas de empleo público por «caducar el expediente»

Leonoticias León Lunes, 3 de febrero 2025, 13:03 Comenta Compartir

El PP de San Andrés del Rabanedo ha denunciado el «interés desmedido» de la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, Ana María Fernández Caurel, por fomentar «el empleo de empresas privadas en el municipio, la mayoría de ellas de fuera de San Andrés, mientras bloquea las diferentes convocatorias de empleo público desde el 2021».

De hecho, los populares afirman que el municipio ha perdido las once plazas previstas en la OEP de ese año al caducar el expediente. «Y mientras se pierden convocatorias, cada día tenemos que escuchar que no hay personal cuándo no ha puesto en marcha la tasa de reposición que permitiría mejorar los servicios municipales», explicó la portavoz popular, Noelia Álvarez, que se muestra preocupada por la situación del municipio: «Está mermando mucho la plantilla municipal sin que se haga nada para corregirlo».

Externalización de servicios

La edil popular criticó que no sólo no se favorece el empleo público sino que el equipo de gobierno se esfuerza porque empresas privadas se hagan cargo de servicios municipales, poniendo como ejemplo los más de 200.000 euros que costará la nueva privatización del Servicio de Limpieza o los 15.000 euros del contrato a la empresa de informática «que se ha tenido que contratar tras la jubilación del funcionario que se hacía cargo de esta tarea». «En lugar de sacar la plaza han optado por externalizar su contratación para así deshacerse de otro servicio más», resaltó Álvarez, que califica esta gestión de «cuestionable».

El PP de San Andrés exige al Ayuntamiento que comience a «tramitar las ofertas de empleo público del año 2023» en la que hay nueve plazas para cubrir vacantes de personal funcionario y personal laboral y la del 2024, que suma un total de 24 plazas, de las que 15 son de promoción interna y el resto de turno libre. «Estas plazas ayudarían a paliar algunas de las carencias que tienen el Ayuntamiento de San Andrés en los servicios más importantes», reconoce Álvarez.

Temas

San Andrés del Rabanedo