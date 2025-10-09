Una mujer resulta herida en una colisión entre dos coches en Trobajo del Camino El incidente tuvo lugar en un ceda al paso en esta localidad leonesa en la que uno de los vehículos se saltó esta indicación

Imagen de una de las rotondas de Trobajo del Camino.

Leonoticias León Jueves, 9 de octubre 2025, 19:10 | Actualizado 19:21h. Comenta Compartir

Una mujer de 49 años ha resultado herida en la tarde de este jueves en una colisión frontolateral entre dos vehículos en la localidad de Trobajo del Camino.

El incidente tuvo lugar a las 18:41 horas cuando dos turismos impactaron de manera frontolateral en un ceda el paso que uno de ellos se saltó en la calle Príncipe.

El 112 dio aviso a la Policía Nacional y a la Policía Local de San Andrés del Rabanedo, además de a los efectivos sanitarios para atender a una mujer de 49 años.