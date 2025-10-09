leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una de las rotondas de Trobajo del Camino.

Una mujer resulta herida en una colisión entre dos coches en Trobajo del Camino

El incidente tuvo lugar en un ceda al paso en esta localidad leonesa en la que uno de los vehículos se saltó esta indicación

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 9 de octubre 2025, 19:10

Comenta

Una mujer de 49 años ha resultado herida en la tarde de este jueves en una colisión frontolateral entre dos vehículos en la localidad de Trobajo del Camino.

El incidente tuvo lugar a las 18:41 horas cuando dos turismos impactaron de manera frontolateral en un ceda el paso que uno de ellos se saltó en la calle Príncipe.

El 112 dio aviso a la Policía Nacional y a la Policía Local de San Andrés del Rabanedo, además de a los efectivos sanitarios para atender a una mujer de 49 años.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Colegio Leonés deja el edificio de Corredera y La Milagrosa cesará su función educativa
  2. 2 Detienen a un vecino de León cuando tenía «en el punto álgido» la recogida de marihuana
  3. 3 Denuncian el «trato denigrante» y el «abuso» del despido disciplinario en Coated Solutions
  4. 4 Vegazana despide con silencio, dolor y aplausos a la universitaria fallecida Arancha Barrientos
  5. 5 Tres heridos en menos de una hora en León: un atropello, una colisión y un choque contra una farola
  6. 6 Qué hacer este puente del Pilar en León: Maldita Nerea, Día de Peñas y Oktoberfest
  7. 7 Vecinos de Babia denuncian la presencia de osos en el casco urbano: «Aquí no se vieron nunca»
  8. 8 El pueblo que busca explotar un bar ubicado dentro de un palacio
  9. 9 Los pensionistas agotan los viajes del Imserso en León: «Todo el año esperando y solo queda Matalascañas»
  10. 10 Insisten en abordar una «zona marginal» en pleno centro de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Una mujer resulta herida en una colisión entre dos coches en Trobajo del Camino

Una mujer resulta herida en una colisión entre dos coches en Trobajo del Camino