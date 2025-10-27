El invierno llega con riesgo de caídas de árboles según el PP de San Andrés

Leonoticias León Lunes, 27 de octubre 2025, 13:37 Comenta Compartir

«Lamentamos que la Unión del Pueblo Leonés no vea en el estado de los árboles un problema de seguridad y no hayan querido apoyar la propuesta presentada para hacer un inventario del estado de salud de nuestro arbolado». Es el comentario de la portavoz del PP en San Andrés del Rabanedo, Noelia Álvarez, tras el rechazo de la moción presentada por este grupo político en el último pleno de esta localidad del alfoz de León.

«No es un capricho del PP, sino que hemos podido comprobar cómo hay muchos árboles en nuestro municipio secos, enfermos y con riesgo de caída», ha explicado mientras creo que esos argumentos «no fueron suficientes» para que el equipo de Gobierno local apoyara la propuesta y lo considerada una prioridad: «No sabemos cuáles son los asuntos prioritarios para la UPL, pero parece ser que la seguridad de los viandantes no es una de ellas».

El PP denuncia considera se ha «condenado al abandono a las zonas verdes, la gran mayoría completamente secas, el desbroce realizado muy tarde y la ausencia de riego, con la mayoría de las bocas de riego estropeadas, ha provocado que muchos árboles estén completamente secos y otros enfermos, lo que supone un riesgo elevado de caída durante el invierno».

«Resulta increíble que cuándo hemos planteado esta cuestión, los argumentos para rechazarla sea que no existe tal problema cuándo es fácil ir caminando por la vía pública y ver como muchos árboles están completamente secos. Esto demuestra cómo la UPL mira para otro lado una vez más», ha dicho la edil popular que pone como ejemplo unos abedules plantados en la calle Azorín: «Un año después están completamente secos pero al equipo de gobierno leonesista le da igual», ha añadido Álvarez tras recordar las palabras del concejal de Medio Ambiente, Alejandro Calvo Corrales, en la última sesión plenaria.

El Partido Popular también solicita que se reparen las bocas de riego para «que las zonas verdes se vuelvan a regar con normalidad y se revisen aquellas que están regando calzadas y aceras».