San Andrés aprueba un plan para la gestión de las colonias felinas Alegan un motivo de «salubridad» y bienestar animal y próximamente realizarán reuniones con organizaciones involucradas para su aplicación

Leonoticias León Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:52 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha aprobado el Plan CER (Captura, Esterilización y Retorno) para la gestión ética de las colonias felinas del municipio, un proyecto que busca compatibilizar el bienestar animal con la convivencia ciudadana y la salud pública.

El plan, que se ha elaborado con las aportaciones y la colaboración activa de diversas asociaciones y protectoras de animales, establece un marco de actuación para mejorar las condiciones de los gatos comunitarios.

La aprobación del Plan CER supone un paso importante en línea con la normativa autonómica y estatal. Entre las medidas contempladas se incluyen el registro de las colonias, la identificación de las personas voluntarias y la puesta en marcha de campañas informativas de sensibilización ciudadana.

Asimismo, desde el equipo de Gobierno han anunciado que en los próximos días se mantendrá una reunión con las asociaciones implicadas para coordinar la aplicación del Plan CER y avanzar en su desarrollo.

Temas

San Andrés del Rabanedo