Impulso al empleo en el Ayuntamiento de San Andrés con 35 nuevos trabajadores Entre ellos se ha contratado a diez personas desempleadas de larga duración y mayores de 45 años

Leonoticias León Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:45 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha puesto en marcha este miércoles el programa Planiel 2025 con la contratación de diez personas desempleadas de larga duración y mayores de 45 años. Contribuirán a tareas de interés general y social y su contrato se extenderá durante los próximos seis meses. La subvención de la consejería de Industria para este proyecto asciende a 113.000 euros y, en concreto, se formaliza con la incorporación de seis peones para el mantenimiento de parques y jardines, tres peones de limpieza viaria y un conserje para edificios municipales.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo daba ayer luz verde al crédito que ampara una nueva batería de programas para el impulso al empleo en el municipio, consolidando así su compromiso con la formación y la inserción laboral.

La puesta en marcha del Planiel se une al resto de programas que ya han comenzado recientemente en el municipio. Y, es que, dentro del compromiso con la integración laboral, el Ayuntamiento también ha tramitado la subvención del Plan Elex, dirigido a personas con discapacidad, para la contratación de un conserje, quien prestará servicios durante 90 días a jornada completa.

Dentro del programa Jovel, el Ayuntamiento ha contratado desde el 1 de septiembre a cuatro jóvenes desempleados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cuyo contrato se extiende durante un año. En concreto, se han incorporado dos peones para el servicio de limpieza viaria, un peón para el servicio de jardines y una educadora infantil para la Escuela de Educación Infantil Hermana Carmen Gómez. Con estos contratos se prevé mejorar la competencia profesional de los jóvenes contratados y mejorar la calidad de los servicios públicos citados.

Más programas de formación y empleo

Este programa está cofinanciado al 60% por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), en el marco del Programa Operativo de Castilla y León 2021-2027, y cuenta con una subvención de 90.440 euros concedida por el Ecyl.

Los proyectos San Andrés Verde y San Andrés Limpio, de carácter dual, han completado su primera fase, en la que participaron dos grupos de 10 alumnos cada uno durante seis meses de formación teórica y práctica. Esta fase concluyó el pasado 31 de agosto, y la clausura oficial se celebró el 28 de agosto en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde los participantes recibieron sus certificados de formación.

Ampliar

La segunda fase comenzó el 1 de septiembre, tras la selección de los nuevos trabajadores. Los 20 nuevos participantes continúan prestando servicios de limpieza de interiores y mantenimiento de jardines en el barrio de La Sal.

«Con la puesta en marcha de todos estos programas, el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo reafirma su compromiso con el empleo local, la formación y la inclusión social, dando oportunidades laborales a colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado laboral», ha destacado el concejal de Hacienda y Empleo, Andrés Vidales.

226.100 euros para contratar a otras 20 personas

Por otro lado, el Ayuntamiento ha recibido una subvención directa de 226.100 euros del Servicio Público de Empleo para poner en marcha el programa Empleacyl 2025, que, ha lanzado la Junta, y que permitirá la contratación de 21 personas desempleadas para realizar obras y servicios de interés general y social, que el equipo de Gobierno aprovechará para reforzar las áreas de Limpieza y Jardines.

Cada contrato será a jornada completa durante 180 días, y deberá finalizar antes del 30 de junio de 2026.

Temas

San Andrés del Rabanedo