Otro edificio de León lleva el nombre de Urbano González El leonés reclama la financiación de la ley ELA durante este reconocimiento en Trobajo del Camino extensivo a todas las personas que sufren esta enfermedad

Leonoticias León Sábado, 11 de octubre 2025, 11:02 Comenta Compartir

El centro de ocio de Trobajo del Camino ya lleva el nombre de Urbano González, en un gesto de reconocimiento a cuantos luchan contra la ELA (esclerosis lateral amiotrófica). «Esta tarde escribimos una de esas páginas que quedarán en la memoria de todos cuantos formamos parte de este municipio», comentó la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, Ana Caurel, durante un acto de reconocimiento en el que el homenajeado, arropado por compañeros, amigos y familiares, exigió a todos los políticos y al Gobierno central «la financiación de la ley ELA».

Este centro del Ayuntamiento de San Andrés se convierte ahora en un punto permanente de donaciones que se destinarán a la investigación de esta enfermedad. «No queremos que este acto se quede solo en un gesto o en una tarde, queremos que sea un compromiso real», comentó la regidora y agradeció a Manuel Arias y Enrique Gil ser los promotores de la iniciativa.

Ampliar

Caurel puso de relieve la enseñanza de Urbano: «que el deporte no solo se practica en los campos o en las pistas, sino también en la vida. Que hay campeones que no levantan trofeos, pero levantan conciencias. Y que hay victorias que no se celebran con medallas, sino con amor y respeto» e hizo extensivo el reconocimiento a todos los enfermos de ELA, con especial cariño a los que son vecinos del municipio.

Punto permanente y marcha solidaria

Como parte de esta iniciativa, el centro ha configurado el cajón monedero, a fin de que sea un punto permanente de donaciones para la investigación de la ELA y el próximo 19 de octubre, de la mano de la asociación Haga como Haga, se celebrará una marcha ciclista popular de carácter solidario, cuya recaudación también irá destinada a esta causa.