San Andrés dedica el centro de ocio de Trobajo a Urbano González y habilita un punto de donaciones para la investigación de la ELA El acto para cambiar el nombre a esta instalación municipal comenzará a las 19:00 horas y quiere ser un reconocimiento a todas las personas que luchan contra esta enfermedad

Leonoticias León Jueves, 9 de octubre 2025, 13:37

Este viernes, 10 de octubre, a las 19:00 horas, en las instalaciones del centro de ocio de Trobajo se formaliza la moción aprobada por unanimidad de la corporación en el mes de julio para dedicar esta instalación municipal a Urbano González, en reconocimiento a la figura de este deportista muy vinculado al municipio, y su incansable labor por dar visibilidad y voz a los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Este gesto quiere ser no solo un homenaje personal, sino también un reconocimiento colectivo a todas las personas afectadas por la ELA. Por eso, el Centro Deportivo Urbano González se convierte en un espacio de referencia para la sensibilización social y el impulso a la investigación de esta enfermedad.

Como parte de esta iniciativa, el centro configurará el cajón monedero, a fin de que sea un punto permanente de donaciones para la investigación de la ELA. Cualquier persona podrá realizar su aportación solidaria en esta máquina. La recaudación será entregada puntualmente a asociaciones especializadas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes y contribuir al avance científico.

Además, el próximo 19 de octubre, y de la mano de la Asociación Haga como Haga, se celebrará una Marcha Ciclista Popular de carácter solidario, cuya recaudación también irá destinada a esta causa. Esta actividad se enmarca en el compromiso adquirido por el Consistorio, tal y como recoge la moción aprobada, de organizar cada año un evento que dé visibilidad a los enfermos de ELA y mantenga su voz y su lucha.

Acto de reconocimiento y solidaridad

Se trata de una ruta ciclable 100%, dirigida a toda la familia. La inscripción solidaria tendrá un coste de 2 euros, podrá formalizarse en la mencionada instalación deportiva, desde el sábado 11 de octubre. La recaudación se destinará íntegramente a la lucha contra la ELA, canalizada a través de entidades que trabajan y colaboran para mejorar las condiciones de vida de las personas que padecen esta enfermedad.

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo invita a toda la ciudadanía a participar en esta Marcha Ciclista y en el acto de reconocimiento y solidaridad, que refuerza el compromiso con quienes afrontan cada día la ELA con coraje y esperanza.

El Centro Deportivo 'Urbano González' aspira a ser un referente de concienciación, solidaridad y memoria activa, de quienes, como Urbano González, luchan cada día contra una enfermedad que aún requiere muchos más recursos y atención por parte de toda la sociedad.