Un ciclista herido en un choque con un turismo en Trobajo del Camino

Un hombre de 55 años ha tenido que ser atendido por personal sanitario en el lugar del accidente

León

Martes, 21 de octubre 2025, 11:11

A las 10:08 horas se ha dado aviso al 112 por una colisión por alcance entre un turismo y una bicicleta a la altura del número 56 de la calle Guzmán el Bueno, en Trobajo del Camino.

Se solicita asistencia sanitaria para atender al ciclista, un varón de 55 años que presenta heridas leves.

Además de pasar el aviso a Sacyl se informa también a la Policía Local de San Andrés del Rabanedo y a la policía Nacional. Se desconoce si el herido ha necesitado ser trasladado a algún centro sanitario.

