leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edificio en construcción para la ampliación del colegio de Cembranos. DG

El colegio de Cembranos: año y medio de obras paradas y quinto curso con un aula en una 'caseta'

La situación en el centro de esta localidad leonesa no ha cambiado ante el «enfado y desesperación» de las familias, que no ven avances en las actuaciones para ampliar el centro desde marzo de 2024

Dani González

Dani González

León

Miércoles, 15 de octubre 2025, 08:01

Comenta

Cuando las familias de los alumnos del colegio de Cembranos, dependiente del CRA de Villacedré, miran al patio del centro, crece su indignación y su desesperación.

El armazón del que debía de ser el segundo edificio del centro, la ampliación que comenzó a construirse en 2022, sigue igual desde hace 19 meses, desde marzo de 2024, cuando la obra se detuvo por el abandono de la actuación por parte de la empresa concesionaria.

Desde entonces, un grupo de alumnos, habitualmente los de 3º de Primaria – para evitar que el mismo grupo de niños pase dos cursos en esta situación – da sus clases en un aula prefabricada, una 'caseta de obra' acondicionada para acoger la actividad lectiva. Mientras, los ciclos de Infantil imparten sus clases en la Casa del Pueblo de Cembranos.

Parón en las obras desde marzo de 2024

La realidad es que desde marzo de 2024, estas obras están paradas y no se han reanudado. Desde la Dirección Provincial de Educación de León señalan que «se están intentando agilizar los trámites para poder empezar cuanto antes con las obras».

«Estamos muy desilusionados, no vemos ningún avance. Estamos enfadados, desesperados.. y nos preguntamos, ¿hasta cuándo?», expresa la presidenta del Ampa del colegio de Cembranos, Ana Parro.

Este es el quinto curso que viven con esta situación (desde el 2021/22) y el colegio «sigue creciendo en número de alumnos» pero sin apenas espacio: «Con la ampliación, se irá justo en espacios». Se mantienen los turnos para el recreo y para el comedor con el fin de hacer lo más llevadera y eficaz la convivencia en este centro que se queda pequeño, puesto que crece año a año.

«Estamos olvidados», lamenta Parro, que anuncia que planean movilizaciones para exigir que las obras se retomen cuanto antes y se finalicen con celeridad: «No se nos olvida». Es más, la presidenta del Ampa de Cembranos prevé que no sólo haya que acabar las obras ya iniciadas, sino que alguna de las partes ya construidas tenga que ser restaurada por el deterioro de estar 19 meses parada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropellan a una mujer de 64 años que cruzaba por un paso de cebra en León
  2. 2 Un arrollamiento en Valladolid provoca importantes retrasos en la línea de AVE Madrid-León
  3. 3 El Gobierno entiende «perfectamente» que León está en su «derecho legítimo» de constituirse como autonomía
  4. 4 La costura, un oficio con historia que lucha por no desaparecer
  5. 5 Herido un motorista tras chocar contra un coche en León
  6. 6 Un municipio leonés afectado por los incendios ofrece un edificio para crear una FP de extinción
  7. 7 Un agente medioambiental socorre a una mujer herida en un pueblo de León
  8. 8 Una colisión lateral entre dos turismos deja uno volcado en Villadangos del Páramo
  9. 9 Un pueblo leonés recupera el retablo de su iglesia tras cuatro años de restauración
  10. 10 Asturias suma en Bruselas apoyos para suprimir el peaje de la autopista AP-66

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El colegio de Cembranos: año y medio de obras paradas y quinto curso con un aula en una 'caseta'

El colegio de Cembranos: año y medio de obras paradas y quinto curso con un aula en una &#039;caseta&#039;