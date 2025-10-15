El colegio de Cembranos: año y medio de obras paradas y quinto curso con un aula en una 'caseta' La situación en el centro de esta localidad leonesa no ha cambiado ante el «enfado y desesperación» de las familias, que no ven avances en las actuaciones para ampliar el centro desde marzo de 2024

Cuando las familias de los alumnos del colegio de Cembranos, dependiente del CRA de Villacedré, miran al patio del centro, crece su indignación y su desesperación.

El armazón del que debía de ser el segundo edificio del centro, la ampliación que comenzó a construirse en 2022, sigue igual desde hace 19 meses, desde marzo de 2024, cuando la obra se detuvo por el abandono de la actuación por parte de la empresa concesionaria.

Desde entonces, un grupo de alumnos, habitualmente los de 3º de Primaria – para evitar que el mismo grupo de niños pase dos cursos en esta situación – da sus clases en un aula prefabricada, una 'caseta de obra' acondicionada para acoger la actividad lectiva. Mientras, los ciclos de Infantil imparten sus clases en la Casa del Pueblo de Cembranos.

Parón en las obras desde marzo de 2024

La realidad es que desde marzo de 2024, estas obras están paradas y no se han reanudado. Desde la Dirección Provincial de Educación de León señalan que «se están intentando agilizar los trámites para poder empezar cuanto antes con las obras».

«Estamos muy desilusionados, no vemos ningún avance. Estamos enfadados, desesperados.. y nos preguntamos, ¿hasta cuándo?», expresa la presidenta del Ampa del colegio de Cembranos, Ana Parro.

Este es el quinto curso que viven con esta situación (desde el 2021/22) y el colegio «sigue creciendo en número de alumnos» pero sin apenas espacio: «Con la ampliación, se irá justo en espacios». Se mantienen los turnos para el recreo y para el comedor con el fin de hacer lo más llevadera y eficaz la convivencia en este centro que se queda pequeño, puesto que crece año a año.

«Estamos olvidados», lamenta Parro, que anuncia que planean movilizaciones para exigir que las obras se retomen cuanto antes y se finalicen con celeridad: «No se nos olvida». Es más, la presidenta del Ampa de Cembranos prevé que no sólo haya que acabar las obras ya iniciadas, sino que alguna de las partes ya construidas tenga que ser restaurada por el deterioro de estar 19 meses parada.