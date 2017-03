Los juzgados de León «se petan» ante las continuas caídas de los programas Minerva y Lexnet y el bloqueo de ordenadores

En los Juzgados de León la informática es un dolor de cabeza. En los de León, y en los de Ponferrada. En realidad se trata de un mal general. El problema radica en los programas informáticos que deberían interconectar todos los servicios, desde las notificaciones a las sentencias.

Hoy por hoy, nada va. O, al menos, no va en las condiciones en las que tendría que ir. Minerva y Lexnet son los programas que se utilizan por parte de los funcionarios. De ellos depende por un lado el sistema de gestión procesal y por el otro el visionado de expedientes judiciales.

¿El problema? Alguien, nadie sabe exactamente quién, no hizo los cálculos adecuados para el soporte de sistema. En un único juzgado como el de León capital son millones los documentos que se acumulan. Y en la misma medida las tramitaciones se elevan a miles de procesos.

Cuando el ordenador 'se peta'

El tránsito de documentos, el soporte necesario para los mismos, 'peta' el sistema, que carece de capacidad operativa real en el día a día. Minerva y Lexnet no tienen memoria, ni velocidad, ni capacidad de respuesta, no son ágiles, no responden cuando se les necesita y cada día se 'cansan' más.

«Trabajar así es imposible», ha advertido este lunes un funcionario a leonoticias. Y el problema es que la única respuesta real que ha llegado por parte de los técnicos es algo tan socorrido en la informática como «reiniciar el ordenador».

Y eso hacen los funcionarios. Lo reinician una vez, y otra, y otra más, y la siguiente y de nuevo una enésima vez. «Así es imposible trabajar y las consecuencias la pagan los mismos», se remarca.

Sistema lento y colapsado

Con todo no hay forma de conseguir que la aspiración de 'papel cero' se convierta en realidad. Hoy las estanterías están llenas de procedimientos, funcionarios que trasladan en carros pilas de tomos, mesas llenas de papeles…

«La verdad es que el Ministerio ha puesto un sistema en marcha, en el que las ciudades de Ponferrada primero y después Leon han sido de las pioneras, sin olvidarnos de Astorga y la Bañeza, que aunque no está implantado el expediente digital, sufren los mismos problemas, pero sin las herramientas materiales ni personales necesarias lo que conlleva un “colapso” en los Juzgados ya que es una sobrecarga para los empleados públicos, repercutiendo al final en los ciudadanos, haciendo más lenta la Justicia», se denuncia desde los funcionarios en un comunicado.

«Queremos trabajar»

«El sistema es lento, muy lento, con bloqueos constantes y caídas del sistema, en menos de una semana se cayó tres veces en toda la provincia, la última duró más de cinco horas, sin poder trabajar, lo que conlleva no poder celebrar juicios, tomar declaraciones… ¿Alguien del ministerio se ha preguntado el gasto que conlleva estos parones? ¿Se imaginan que en su puesto de trabajo parara una hora o dos horas cada poco por fallos informáticos? ¿Quién soporta al final estos gastos?», añaden en el mismo comunicado.

Por todo ello los funcionarios saldrán a la calle este miércoles. «¿Estamos en contra de la modernización de la Justicia? No, somos los más interesados en la innovación , sabemos que estamos viviendo un periodo de transición, pero queremos trabajar y acabar con el caos informático», añaden los funcionarios.