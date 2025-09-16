Universidad y Cáritas refuerzan su compromiso para formar, sensibilizar e impulsar el voluntariado en León La rectora de la ULE, Nuria González, y la presidenta de Cáritas, Aurora Baza, firman un acuerdo de cuatro años que contempla proyectos de docencia e investigación conjunta, así como prácticas de estudiantes en beneficio de las personas más desfavorecidas

La Universidad de León y Cáritas Diocesanas suman fuerzas como entidades con una marcada vocación de servicio para construir espacios de colaboración que favorezcan la formación, la solidaridad y el compromiso con aquellos que más lo necesitan.

Lo han hecho a través de la firma del primer convenio marco de colaboración entre ambas instituciones con el que, tal y como destacó la rectora Nuria González, refuerzan su compromiso con las personas más vulnerables y la construcción de una sociedad «más justa y solidaria».

Un acuerdo que permite a los estudiantes de la ULE realizar prácticas en un entorno en el que, además de aprender, podrán vivir de cerca la realidad de quienes más lo necesitan, «al tiempo que contribuyen a dar respuesta a las necesidades de nuestra sociedad».

Proyectos comunes y prácticas para los estudiantes

Asimismo, el acuerdo, con una vigencia de cuatro años, contempla el impulso de proyectos de docencia e investigación conjunta, la participación de la Universidad en las campañas de sensibilización de Cáritas y la promoción del voluntariado universitario.

Un convenio marco que irá tomando forma a través de acuerdos específicos con los diferentes departamentos, centros, institutos y profesorado, en los que se detallarán las acciones concretas que se ponga en marcha, asegurando, destacó la rectora, que cada proyecto tenga el mejor encaje posible desde el punto de vista técnico, jurídico y económico, «logrando un impacto positivo en los estudiantes y la sociedad leonesa en su conjunto».

Por su parte, Aurora Baza, presidenta de Cáritas León, recordó la importancia de que la labor social de la entidad se acerque a los más jóvenes, de ahí la importancia de la que la Universidad de León abras sus puertas «para que la gente joven conozca nuestro día a día y la realidad de las personas más vulnerables».

Un convenio marco con el que Universidad y Caritas refuerzan la colaboración que existía hasta ahora, fortaleciendo su compromiso de trabajar para acercar el conocimiento académico a la realidad social y fomentar una ciudadanía universitaria más consciente, comprometida y solidaria.