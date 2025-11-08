La ULE participa en la nueva edición del proyecto uniHcos para estudiar la salud El proyecto, coordinado por el grupo GIIGAS de la ULE, analiza desde 2010 la evolución de los estilos de vida de más de 12.000 estudiantes de primer curso en doce universidades españolas con el fin de promover intervenciones que mejoren la salud

El grupo GIIGAS (Interacciones Gen- Ambiente – Salud) del Área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de León lanza una nueva edición del proyecto uniHcos destinado al estudiantado que esté cursando primero de grado con el objetivo de recabar datos sobre sus hábitos de vida y salud.

Desde el año 2010, un total de doce universidades españolas realiza esta encuesta que ya ha consultado a más de 12.000 estudiantes. En estos años, la cohorte uniHcos ha servido para descubrir las principales características y hábitos de vida de los estudiantes universitarios españoles como la adherencia a la dieta, consumo de sustancias, sueño o actividad física. Conocer mejor estas características ha servido para comprender mejor su situación y sentar las bases para múltiples iniciativas de intervención.

En los próximos días, a los estudiantes de primer curso de grado de la Universidad de León les llegará un e-mail al correo de la universidad con el asunto 'Tu experiencia universitaria nos importa, participa en uniHcos' en el que se adjuntará un enlace para rellenar la encuesta online que recoge datos sobre diferentes hábitos de vida. La información recogida en la encuesta se rige según la norma vigente sobre Protección de Datos y será anónima.

Seguimiento de hábitos de vida

UniHcos (universidad, Hábitos de vida, cohorte) es un proyecto de investigación que pretende conocer cómo influyen los hábitos de vida durante la etapa universitaria en la salud teniendo en cuenta que a lo largo de ella se adquieren y consolidan prácticas y rutinas que van a condicionar la salud futura. Conocer cuáles son esos hábitos y los factores que los determinan va a permitir la puesta en marcha de programas e intervenciones que faciliten la promoción de estilos de vida saludables.

De esta forma, el objetivo de uniHcos es crear una cohorte dinámica de estudiantes universitarios que se incorporan al proyecto durante el primer curso académico y que serán seguidos durante su permanencia en la universidad.

Además de la Universidad de León, hay otras once universidades más, las de de Alicante, Cantabria, Castilla-La Mancha, Granada, Huelva, Jaén, Salamanca, Valencia, Valladolid, Vigo y, desde este año, también la de Oviedo.