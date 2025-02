Ampliar Presencia de la ULE en la feria internacional.

La ULE lleva a la mayor feria europea de ciencia e industria dos novedosos proyectos La Oficina de Transferencia del Conocimiento presenta en 'Science for Industry' la metodología innovadora de 'know how' para implantar sistemas de cajas negras en eventos y 'Fisio Blocks', un dispositivo para la rehabilitación de dedos, manos, muñecas y antebrazos