Centenares de estudiantes de León buscan apuesta de futuro en Unitour

Alberto P. Castellanos León Jueves, 6 de febrero 2025, 12:25 Comenta Compartir

Opciones. Nota de corte. Futuro. Información. Son los cuatro elementos principales que se repiten en la mayoría de las conversaciones entre los estudiantes de segundo de bachillerato en León, algunos también llegados de Palencia y Zamora, que afrontan una jornada que puede ser clave en su futuro académico.

Zoe, del IES Claudio Sánchez Albornoz, tiene claro que quiere «hacer Educación Social en León porque es la única opción asequible aquí, pero vengo para ver otras opciones porque tampoco me quiero cerrar. Pero bueno…, para lo que dé la nota. Es un seis y pico, y ahí estoy». Esa cifra es un condicionante, la otra (la económica) la recuerda su compañera Bárbara: «Hay mucha gente que no se puede permitir salir de su ciudad y hay que buscar, dentro de lo que podamos, lo que más nos guste».

«Yo quiero hacer Ingeniería Informática», añade Bárbara, «lo que pasa es que a veces no tienes demasiada información o igual te gustan cosas que no hay en tu ciudad, entonces venimos a Unitour para ver un poco esas opciones, y si te gustan pues poder cambiar de opinión«. De la misma opinión es Hugo, compañero de ambas, que tiene claro un objetivo pero no pierde de vista que quiere alternativas: »quiero poder aclararme sobre lo que quiero estudiar en el futuro porque en el instituto no dan mucha visibilidad a lo que se puede estudiar. Me llama la atención CAFYD (Ciencias de la Actividad Física y el Deporte) y me gustaría entrar en León, y si aquí no me da la nota, pues a buscar en otra universidad cercana«.

Tres alumnos que son el ejemplo de quienes quieren seguir en su ciudad. Frente a Zoe, Bárbara y Hugo, está la postura de Amelia, del Colegio San Francisco: «Yo lo tengo claro, quiero estudiar en Santiago de Compostela un doble grado de Educación Infantil y Primaria. Si no me da la nota igual me toca quedarme en León, pero estaría bien». Su compañera, no tiene la misma certeza pero también apuesta por aprovechar la etapa universitaria para vivir una experiencia fuera de casa: «Estoy buscando algo, tengo opciones entre Psicología y Arte, no sé, estoy barajando opciones fuera de León. Me gustaría quedarme aquí pero si es fuera pues me gustaría para vivir otras experiencias».

«Vemos nervios e incertidumbre»

Antes de cambiar de puesto aplauden la iniciativa que cierra en León un recorrido por 26 ciudades españolas: «La experiencia está muy bien, lo explican todo muy claro y son muy amables todos». Los anfitriones, la Universidad de León, son los que más visitas acaparan desde primera hora: «Estamos detectando buenas sensaciones, enseguida se acercan a nuestro estand. La mayoría de ellos vienen buscando información sobre grados de Ingeniería, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Económicas, Derecho…».

Miguel Cervantes Blanco - Director del área de promoción de títulos de la Universidad de León ve muchos «nervios e incertidumbre» entre los estudiantes y entiende que esta jornada es fundamental para ellos porque completa su labor durante todo el curso: «Hacemos visitas a unos cincuenta centros cada curso y también tenemos una jornada con orientadores, pero aquí sí que pueden comparar entre las distintas universidades».