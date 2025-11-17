leonoticias - Noticias de León y provincia

Bomberos trabajan en uno de los incendios de este verano en León. Ical

La ULE convoca el concurso fotográfico 'Memoria de los incendios en León'

Se organiza en tres categoría y el plazo de presentación está abierto hasta el 9 de diciembre

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:22

La Universidad de León convoca el concurso fotográfico 'Memoria de los incendios en León. Antes, durante y después'; una iniciativa que invita a la ciudadanía a mostrar, a través de la imagen, la realidad del patrimonio natural y cultural de la provincia antes del fuego, el impacto de los incendios del pasado verano y el estado del territorio tras su devastación.

Con este certamen, la Universidad reafirma su compromiso con las zonas afectadas y suma una nueva acción a su labor de concienciación y recuperación ambiental, en línea con proyectos ya consolidados como los desarrollados por el recién constituido grupo de trabajo ULEgif -Gestión Integral de Incendios Forestales-.

El concurso, impulsado por el Vicerrectorado de Estudiantes, Cultura y Deportes a través del Área de Cultura, cuenta con una dotación total de 1.200 euros y busca preservar la memoria visual del desastre ecológico ocurrido entre agosto y septiembre de 2025, además de promover una mayor sensibilidad social ante las pérdidas sufridas por el territorio, tanto a nivel natural, patrimonial como cultural.

El certamen se organiza en tres categorías -antes, durante y después de los incendios-, cada una con una sección abierta al público general y otra reservada a la comunidad universitaria. Se otorgarán seis premios de 200 euros, uno por cada sección, y las obras ganadoras pasarán a formar parte de la colección institucional de la Universidad de León y se mostrarán en una exposición fotográfica que se podrá visitar entre enero y marzo de 2026 en el Ateneo Cultural El Albéitar y en el Campus de Ponferrada.

Podrán participar personas de cualquier nacionalidad mayores de 18 años, con un máximo de una fotografía por categoría. Las imágenes, originales e inéditas, deberán enviarse en formato digital entre el 20 de noviembre y el 9 de diciembre de 2025 al correo 'recsac@unileon.es'.

Las fotografías presentadas deberán versar sobre la riqueza del patrimonio natural y cultural de la provincia de León y las importantes pérdidas provocadas por la ola de incendios del pasado verano y podrán ser en blanco y negro o en color.

