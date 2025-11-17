La ULE convoca el concurso fotográfico 'Memoria de los incendios en León' Se organiza en tres categoría y el plazo de presentación está abierto hasta el 9 de diciembre

La Universidad de León convoca el concurso fotográfico 'Memoria de los incendios en León. Antes, durante y después'; una iniciativa que invita a la ciudadanía a mostrar, a través de la imagen, la realidad del patrimonio natural y cultural de la provincia antes del fuego, el impacto de los incendios del pasado verano y el estado del territorio tras su devastación.

Con este certamen, la Universidad reafirma su compromiso con las zonas afectadas y suma una nueva acción a su labor de concienciación y recuperación ambiental, en línea con proyectos ya consolidados como los desarrollados por el recién constituido grupo de trabajo ULEgif -Gestión Integral de Incendios Forestales-.

El concurso, impulsado por el Vicerrectorado de Estudiantes, Cultura y Deportes a través del Área de Cultura, cuenta con una dotación total de 1.200 euros y busca preservar la memoria visual del desastre ecológico ocurrido entre agosto y septiembre de 2025, además de promover una mayor sensibilidad social ante las pérdidas sufridas por el territorio, tanto a nivel natural, patrimonial como cultural.

El certamen se organiza en tres categorías -antes, durante y después de los incendios-, cada una con una sección abierta al público general y otra reservada a la comunidad universitaria. Se otorgarán seis premios de 200 euros, uno por cada sección, y las obras ganadoras pasarán a formar parte de la colección institucional de la Universidad de León y se mostrarán en una exposición fotográfica que se podrá visitar entre enero y marzo de 2026 en el Ateneo Cultural El Albéitar y en el Campus de Ponferrada.

Podrán participar personas de cualquier nacionalidad mayores de 18 años, con un máximo de una fotografía por categoría. Las imágenes, originales e inéditas, deberán enviarse en formato digital entre el 20 de noviembre y el 9 de diciembre de 2025 al correo 'recsac@unileon.es'.

Las fotografías presentadas deberán versar sobre la riqueza del patrimonio natural y cultural de la provincia de León y las importantes pérdidas provocadas por la ola de incendios del pasado verano y podrán ser en blanco y negro o en color.